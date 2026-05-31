EXPOSICIONES
‘Compostela nocturna, mírame!’, muestra que gana eco en Santiago: llega a Cornes
Tras su paso por la Casa do Cabido se ve en la Casa das Asociacións hasta el 8 de junio. Ofrece visitas guiadas el martes
Después de alojarse en la Casa del Cabildo de la Praza das Praterías, la exposición «Compostela nocturna, me mira!», crece en eco en Santiago y se traslada hasta la Casa de las Asociaciones de Cornes (Manuel Beiras, 3), donde podrá visitarse hasta el próximo 8 de junio.
Descentralizar la divulgación
Esa itinerancia promovida por el Concello de Santiago busca descentralizar la divulgación del proyecto ganador del concurso de iluminación del entorno monumental de la Catedral. En Cornes, la muestra ofrece una versión adaptada de paneles que recorren la historia de la iluminación en la capital gallega, con detalles del proyecto ganador, «Hermes» (obra del estudio Intervento) y del resto de propuestas finalistas. Este proyecto es parte del Pan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) de Santiago, cofinanciado por el Concello, la Xunta de Galicia y el Gobierno de España.
Visitas guiadas
Para profundizar en aspectos técnicos y artísticos de la exposición «Compostela nocturna, mírame!» , el próximo martes 2 de junio se realizarán dos visitas guiadas gratuitas a las 12 h. y 18:30 h, citas de entrada libre.
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