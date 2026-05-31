Crónica social compostelana | Santa Rita en el antiguo Hospital Provincial de Conxo

La plantilla profesional del antiguo Hospital Provincial de Conxo celebró, hace unos días, la festividad de Santa Rita.

Lo hizo, un año más, reuniendo —en un ambiente animado y gozoso— a unas ochenta personas en el restaurante Los Robles de Santiago donde los asistentes más veteranos fueron el internista Carlos Pérez Sánchez y la farmacéutica Teresa Chuclá Cuevas. ¡Enhorabuena por compartir tanta vida!

Emoción, recuerdos y homenajes en el 50 aniversario de la promoción de Peleteiro de 1976

Promoción del Colegio Manuel Peleteiro de 1976. / C.M.P. / C.M.P.

El Colegio Manuel Peleteiro de Santiago celebró el pasado sábado el acto conmemorativo del 50 aniversario de la promoción de 1976, una jornada cargada de emoción, recuerdos y homenajes que reunió a antiguos alumnos, profesores y miembros de la comunidad educativa en las instalaciones del centro.

99 cumpleaños de ‘Angelita’ García Rey

Un momento del 99 cumpleaños de ‘Angelita’ García Rey. / Cedida

No todos los días se cumplen 99 años. Por eso, familiares, amigos y vecinos de Angelita García Rey no dudaron en celebrar su 99 aniversario.

Lo hicieron en casa de una de sus hijas, Esther, ubicada en Vite de arriba. Allí, unas setenta personas quisieron acompañar a Angelita en uno de sus días más especiales e, incluso, pudieron disfrutar de una buena comida que incluyó pulpo y churrasco bajo la animación de un cantante contratado para la ocasión. ¡Felicidades Angelita!

Visita al Pirineo Aragonés de la mano de Viajes Tambre

Recientemente, un grupo de personas visitó el Pirineo Aragonés de la mano de la compañía compostelana Viajes Tambre.

Lo hicieron durante cinco días en los que los viajeros pudieron disfrutar de la gastronomía local y descubrir diversos rincones de la geografía española como el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, la Cueva de las Güixas, así como las localidades de Pamplona, Huesca, Jaca, Aínsa, Canfranc, Panticosa, Lanuza, la Estación de Formigal-Panticosa, Biescas y Vitoria.

50 aniversario del CEIP Xacinto Amigo Lera de Portomouro

El pasado 23 de mayo, centenares de personas vinculadas al CEIP Xacinto Amigo Lera de Portomouro no se quisieron perder la celebración del 50 aniversario de este centro educativo.

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Un evento en el que los asistentes no solo pudieron participar en una andaina de 4 kilómetros, también disfrutar de una comida de pulpo y churrasco, con más opciones para los más pequeños, quienes se pudieron divertir con los hinchables levantados para la celebración.