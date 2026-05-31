Detenido un hombre tras herir a otro en el pecho con una botella rota junto al pub Stilo

La Policía Local de Santiago ha detenido este domingo al presunto autor de una agresión ocurrida en las inmediaciones del pub Stilo, en el Ensanche compostelano. Según han informado desde el Concello a EL CORREO GALLEGO, los hechos no se corresponden con un apuñalamiento, como apuntaban las primeras informaciones, sino con una agresión en la que una persona fue herida con una botella rota.

El incidente se produjo alrededor de las 15.00 horas y obligó a intervenir a los servicios de emergencia. Un vídeo grabado instantes después de los hechos muestra la llegada de efectivos policiales y de una ambulancia al lugar.

Imagen compartida en Salseo USC de la víctima poco después de la agresión / Salseo USC

El presunto agresor fue detenido

Fuentes municipales precisaron a este diario que el presunto autor de la agresión fue localizado y detenido posteriormente por agentes de la Policía Local.

Por el momento no han trascendido más detalles sobre el estado de la víctima ni sobre las circunstancias concretas que desencadenaron el enfrentamiento, que se encuentra bajo investigación.

Los servicios sanitarios desplazados a la rúa Fernando III O Santo / Cedida

Nuevo episodio violento en la zona

La agresión se produce apenas unas horas después de una pelea multitudinaria registrada en la misma calle y grabada por varios vecinos. Las imágenes del altercado, difundidas durante la mañana, mostraban a varias personas enfrentándose en plena vía pública.

Cedido

La sucesión de incidentes ha vuelto a poner el foco sobre las denuncias de inseguridad realizadas por distintas asociaciones vecinales compostelanas. Precisamente este lunes a las 21:00 horas, está prevista una concentración en la praza Roxa para reclamar medidas frente a los problemas de convivencia y el tráfico de drogas denunciados por los residentes de varios barrios de la ciudad.