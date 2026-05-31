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MÚSICA CLÁSICA

Empiezan en Santiago los conciertos de Fin de Curso del Curso Avanzado de Especialización Orquestal (CAEO), con entrada libre

El Paraninfo de la Universidade de Santiago alberga los recitales este lunes, el martes y los días 8, 9 y 10 de junio (19.30 horas, con entrada libre)

Un grupo del alumnado Curso Avanzado de Especialización Orquestal de la Escuela de Altos Estudios Musicales.

Un grupo del alumnado Curso Avanzado de Especialización Orquestal de la Escuela de Altos Estudios Musicales. / Cedida

Xabier Sanmartín

Xabier Sanmartín

Santiago

El alumnado del Curso Avanzado de Especialización Orquestal (CAEO) de la Escuela de Altos Estudios Musicales (EAEM) de Santiago celebra sus primeros conciertos de fin de curso en el Paraninfo de la Universidade de Santiago (USC). El ciclo empieza este lunes y sigue mañana martes, para luego continuar durante los días 8, 9 y 10 de junio.

Protagonistas

Los recitales se hacen siempre a las 19.30 horas, con entrada libre hasta completar el aforo. La programación empieza este lunes 1 de junio con las actuaciones de Carmen Bajo Jurado, flauta, que interpretará obras de Johann Sebastian Bach, André Jolivet y Philippe Gaubert, y Nicolás Concheiro Veleiro, violonchelo, con obras de Enrico Mainardi y Paul Hindemith.

Este martes 2 de junio será el turno de Lola Olmo, percusión, que ofrecerá un programa con obras de Russell Wharton, Peter Klatzow, Luis Tabuenca y Javier Álvarez, seguida por Javier Nicolás Casamayor Camacho, violonchelo, con piezas de Joseph Haydn y Robert Schumann y Antonio Martín Hernández, clarinete, con músicas de Johannes Brahms y Jean Françaix.

Días 8 , 8 y 10 de junio

El lunes 8 de junio participarán Alberto López Bernal, trompa, con notas creadas por de Andrés Valero-Castells y Reinhold Gliere; Inmaculada Muedra Ventura, viola, con obras de Paul Hindemith y Manuel de Falla; y André Filipe Coutinho Silva, trompeta, que interpretará partituras de Joseph Haydn.

El martes 9 de junio actuarán Marie Esther Cooper Aubé, violín, con obras de Álvaro Lorente y Wolfgang Amadeus Mozart; Lia Theotonio, violín, con obras de Bach, Mozart y Jean Sibelius; y Ana Lucía Pérez González, oboe, con obras de Antal Doráti y Fernando Buide del Real (compositor compostelano y organista residente de la Catedral de Santiago).

El ciclo de conciertos del alumnado del Curso Avanzado de Especialización Orquestal (CAEO) de la Escuela de Altos Estudios Musicales (EAEM) de Santiago se cerrará el miércoles 10 de junio con las actuaciones de Catarina Sofía Borges Barbosa, violín, con obras de Bach, Mozart, Camille Saint-Saëns y Kaija Saariaho; Nicolás García Galaz, contrabajo, con piezas de Reinhold Gliere y Giovanni Bottesini; y Elena Rodríguez Oubiña, violín, con composiciones de Mozart, Johannes Brahms y Serguéi Prokófiev.

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Ver el programa de los conciertos

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