Galicia honra a la primera promoción de graduados en Gestión de Empresas Hoteleras

Los 27 alumnos de la primera promoción de la titulación en Xestión de Empresas Hostaleiras celebraron este sábado su acto de graduación en la Cidade da Cultura, un evento que sirvió para reivindicar la formación especializada en un sector al alza. Así lo quiso poner en valor el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, que deseó a los recién licenciados una nueva etapa "chea de éxitos".

Se trata de una titulación oficial de la Universidade de Santiago de Compostela impartida en el Centro Superior de Hostelería de Galicia (CSHG) como centro adscrito, con la que se quiere contribuir a profesionalizar el sector turístico en Galicia. "Hoxe celebramos moito máis ca unha graduación. Celebramos unha aposta firme pola formación de calidade, pola excelencia e pola profesionalización dun sector que está a vivir un momento de auténtico auxe", expresó Rodríguez.

Formación adaptada al sector

Según el conselleiro de Educación, estos estudios son una muestra de una visión conjunta para que el sistema educativo esté conectado con el mercado laboral. "A formación debe responder ás necesidades reais do sector e a mellor maneira de preparar profesionais é ofrecer experiencias auténticas, prácticas e de alto nivel", destacó.

En un acto en el que participaron el padrino de la promoción, Simón Pedro Barceló Vadell, copresidente ejecutivo del Grupo Barceló; la rectora de la USC, Rosa Crujeiras, y el director del CSHG, José Paz Gestoso, el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, puso de manifiesto la importancia de la formación en gestión turística y deseó que las personas que reciben el título construyan "un turismo mellor, máis profesionalizado e competitivo".

Más de 3.500 titulados

Merelles recordó a los más de 3.500 titulados en el CSHG que están en estos momentos incorporados al sector turístico y puso el foco en los buenos datos de Galicia, que en 2025 recibió 8,8 millones de turistas y registró más de 13,5 millones de pernoctaciones, "un novo máximo histórico", como también lo fue la cifra de ingresos de los establecimientos hoteleros, que superó los 451 millones de euros, con un crecimiento en la rentabilidad del 7%, por encima de la media estatal.

Por último, aludió a la importancia de "estar á altura", en referencia a la necesidad de profesionales como los del CSHG "con boa formación, visión de negocio, capacidade de liderado e coñecemento das novas tendencias".