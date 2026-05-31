Fauna
Máis de 70 especies de animais poboan o Bosque do Banquete de Conxo
Os datos forman parte do Informe de Biodiversidade Faunística que se enmarca dentro do proxecto de restauración ‘EcoBosque’
Na zona do Banquete de Conxo existen máis de 70 especies animais diferentes, na súa maioría aves. Así se recolle no Informe de Biodiversidade Faunística, un documento técnico que afonda no coñecemento ecolóxico da zona para a súa conservación e restauración no marco do proxecto do Ecobosque. A concelleira de Servizos sociais, María Rozas, destacou que este informe «volve evidenciar a riqueza natural desta zona, que debemos seguir protexendo».
En total, identificáronse 73 especies de fauna que comprenden 8 especies de anfibios, 46 de aves, 5 de morcegos e 14 de mamíferos terrestres, algunhas delas incluídas en diferentes figuras de protección autonómicas, estatais e europeas.
Segundo comunican dende Raxoi, o estudo evidencia tamén «a presenza de especies vulnerables e de especial interese para a conservación ao estaren incluídas no Listado de Especies Silvestres en Réxime de Protección Especial (Lesrpe), no Catálogo Español de Especies Ameazadas e no Catálogo Galego de Especies Ameazadas.
Os traballos realizados permitiron avaliar o estado ecolóxico do río Sar ao seu paso polo Banquete mediante análises da auga e os resultados apuntan a existencia de presións ambientais relevantes, asociadas á concentración de nitratos detectada nun dos puntos de mostraxe e á alteración histórica do ecosistema fluvial.
O informe identifica algunhas das principais ameazas para a biodiversidade do ámbito, entre elas a fragmentación dos hábitats, a expansión urbana, a presenza de especies exóticas invasoras, a contaminación acústica e lumínica ou a degradación da calidade da auga.
O Informe de Biodiversidade Faunística do Banquete atende á necesidade de avanzar no coñecemento científico da zona e de poñer a disposición da cidadanía información rigorosa sobre os seus valores naturais e ambientais. A súa publicación responde a unha das prioridades identificadas no proceso de participación do Ecobosque, tanto nas mesas de diálogo do mes de marzo como no Consello constituído en abril.
