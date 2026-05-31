Muere Francisco Antelo Bustelo, alma de Calzados Antelo y referente del comercio tradicional de Santiago
Pertenece a una generación de comerciantes que ayudó a consolidar el tejido comercial del centro urbano compostelano
Su capilla ardiente está instalada en el Complejo Funeraria Apóstol
Santiago despide este domingo a uno de sus comerciantes más veteranos. Francisco Antelo Bustelo, fundador de Calzados Antelo y rostro muy conocido del comercio compostelano durante décadas, falleció este sábado a los 78 años.
Su muerte ha generado una oleada de mensajes de condolencias entre clientes, vecinos y compañeros de profesión después de que la familia comunicara la noticia a través de las redes sociales del establecimiento de la rúa Fonte de Santo Antonio.
Santiago pierde a uno de sus comerciantes más queridos
Francisco Antelo fue durante décadas una de las caras más reconocibles del comercio tradicional compostelano. Natural de Santa Comba, desarrolló buena parte de su trayectoria profesional en Santiago, donde abrió Calzados Antelo en 1988. Con el paso de los años, el negocio se convirtió en un referente para varias generaciones de clientes gracias a la atención personalizada que siempre ha caracterizado al establecimiento.
Aunque en los últimos años la gestión diaria de la tienda había pasado a manos de su hijo, Antonio Antelo Pérez, Francisco Antelo continuaba siendo una figura muy querida y vinculada al comercio que llevaba su apellido y que forma parte desde hace décadas del paisaje comercial de la ciudad.
Ayudó a consolidar el tejido comercial del centro urbano
Antelo pertenecía a una generación de comerciantes que ayudaron a consolidar el tejido comercial del centro urbano compostelano. Su establecimiento de la rúa Fonte de Santo Antonio lleva más de tres décadas siendo un negocio de referencia y un ejemplo de continuidad familiar en el sector.
Según recoge la esquela difundida por la familia y que también sale publicada en EL CORREO GALLEGO, la misa por el eterno descanso de Francisco Antelo Bustelo se celebrará este domingo a las cinco de la tarde en la capilla del Complejo Funerario Apóstol Santiago, para recibir posteriormente sepultura en el cementerio de Boisaca.
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