Una pelea multitudinaria frente al pub Stilo reaviva las denuncias vecinales por la inseguridad en Santiago

Una nueva pelea entre varias personas frente al pub Stilo de Santiago de Compostela, ha vuelto a disparar este domingo la preocupación vecinal por los problemas de seguridad en el Ensanche compostelano. En un vídeo grabado desde un edificio próximo que ha sido enviado a EL CORREO GALLEGO, puede verse a varios individuos enfrentándose en medio de la calzada mientras una persona permanece tendida en el suelo durante parte del altercado.

El incidente ya ha sido difundido entre residentes y asociaciones vecinales, que lo consideran un nuevo episodio de una conflictividad que, según denuncian, se ha intensificado en los últimos meses. Xosé Manuel Durán, portavoz de la asociación Raigame, relata a este diario que los implicados en el incidente de este mañana, parecían encontrarse bajo los efectos del alcohol y que la Policía acudió posteriormente al lugar.

Un fotograma del vídeo de la pelea de este domingo frente al pub Stilo de Santiago / Cedida

Seis contra uno

"Era gente pasadísima de alcohol, supongo que de algo más. Eran seis tipos pegándole a un rapaz que seguía enfrentándose a todos", explica Durán. Según su versión y tal y como muestran las imágenes que acompañan a este noticia, hasta el lugar se desplazaron varios vehículos policiales, pero una vez allí, "la pelea ya había terminado".

A raíz de este nuevo incidente violento en el centro de Santiago, el representante vecinal insiste en que estos no son episodios aislados y lo sitúa dentro de una problemática más amplia relacionada con el consumo y el tráfico de drogas. "Hay gente que hace el recorrido entre distintos locales de ocio nocturno y se producen discusiones y peleas con frecuencia", afirmó.

Vehículos policiales desplazados a Fernando III O Santo este domingo / Cedida

Nuevos focos de preocupación

Durán también alertó sobre la apertura de nuevos establecimientos en el entorno de la rúa da Rosa donde, según asegura, ya se han registrado intervenciones policiales por altercados y conflictos de convivencia.

Tal y como expresa Xosé Manuel, las asociaciones vecinales consideran que la situación es "insostenible", al tiempo que denuncian la existencia de puntos de venta de droga, viviendas utilizadas para trapicheo y otros problemas asociados como episodios violentos, consumo en la vía pública y casos de prostitución en inmuebles.

Concentración vecinal en la plaza Roxa

La pelea se produce a las puertas de la concentración convocada este lunes a las 21.00 horas en la praza Roxa de Santiago para reclamar una respuesta institucional frente a la inseguridad y el narcotráfico.

La movilización cuenta con el respaldo de varias asociaciones vecinales de la ciudad, entre ellas Raigame, Santa Marta Segura, la Asociación Río Sarela, la Asociación de Vecinos de Vistalegre Álvaro Cunqueiro y colectivos del casco histórico y de Fontiñas.

Durante el acto está prevista la lectura de un manifiesto en el que los participantes reclamarán medidas sostenidas en el tiempo y una actuación coordinada de las distintas administraciones.

"No queremos un parche ni un par de redadas. Esto es un problema policial, pero también social, sanitario y jurídico", sostiene Durán, quien considera que las actuaciones realizadas hasta ahora han servido para desplazar algunos focos de conflictividad sin resolver el problema de fondo.

Preocupación por los jóvenes

Entre los argumentos que esgrimen los convocantes figura, según Durán, la reciente muerte en un inmueble de Santa Marta de un joven de unos 20 años, un caso que consideran un síntoma de una situación más amplia. Los vecinos aseguran además conocer otros casos de adolescentes afectados por problemas de drogodependencia y lamentan la falta de recursos preventivos y sociales.

Parte trasera de la vivienda conocida como 'La casa de la palmera' en la que este jueves apareció un hombre muerto que Durán asegura que tenía tan solo 20 años / maps

"Lo que no queremos es volver a vivir algo parecido a lo que ocurrió en los años 80", apunta Durán, que acusa a las administraciones de minimizar el problema y advierte de que la conflictividad puede aumentar si no se adoptan medidas estructurales.

Las asociaciones convocantes esperan que la concentración sirva para visibilizar una problemática que, a su juicio, se está agravando en distintos barrios compostelanos y para exigir una respuesta institucional "decidida y continuada en el tiempo".