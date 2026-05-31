Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Rural de SantiagoRyanairEstudantes Eduardo PondalMalinasEstatuas Mestre Mateo
instagram

Xulgados

Piden oito anos para as dúas persoas que tentaron incendiar un local de lecer nocturno

Os feitos remóntanse a 2023, cando prenderon lume a un bidón de gasolina no interior do establecemento logo de ameazar de morte aos responsables da seguridade do mesmo que lles impediron a entrada

Xulgados do barrio das Fontiñas, na capital de Galicia

Xulgados do barrio das Fontiñas, na capital de Galicia / Antonio Hernández

El Correo Gallego

Santiago

A sede compostelá da Audiencia Provincial da Coruña xulga os próximos mércores e xoves a dúas persoas acusadas de prenderlle lume a un local de lecer nocturno en Santiago por negárenlles a entrada ao mesmo.

Segundo recolle o escrito de acusación, os feitos sucederon na madrugada do 25 de xaneiro de 2023, cando os procesados intentaron entrar no citado local, ao que tiñan vetado o acceso.

Ao impedírselles entrar, os procesados desprazáronse a unha gasolineira próxima, onde adquiriron un bidón de gasolina e entraron por unhas galerías anexas o local, no que había naquel momento arredor de 200 persoas. As chamas afectaron a saída de emerxencia, as paredes das galerías e dous anexos á discoteca. Non se rexistraron feridos.

Noticias relacionadas y más

Fiscalía considera os feitos constitutivos de delicto de ameazas e de incendio e pide pena de prisión de oito anos para cada acusado, e que non poidan acceder ao local en sete anos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Detenido el profesor del Colegio Peleteiro investigado por una supuesta agresión sexual
  2. Fallece el neumólogo compostelano Juan Suárez Antelo a los 56 años
  3. El aeropuerto de Santiago se reactiva con el estreno de las rutas a Nueva York, Cork y Ámsterdam
  4. Movimiento en la hostelería de la zona vieja de Santiago: A Carrilana cambia de manos
  5. La emblemática churrería del barrio de San Pedro cierra una etapa de 16 años: 'Algunos clientes vienen tres o cuatro veces al día
  6. Una mujer se precipita al río Sar con su coche desde el parking del Hospital de Conxo y sale ilesa de milagro: 'Volvín nacer
  7. United Airlines inaugura la conexión directa entre Santiago y Nueva York tras la renovación de la pista de Lavacolla
  8. De formarse en el Centro Superior de Hostelería de Galicia a estar entre los 100 Jóvenes Talentos de la Gastronomía

‘Compostela nocturna, mírame!’, muestra que gana eco en Santiago: llega a Cornes

‘Compostela nocturna, mírame!’, muestra que gana eco en Santiago: llega a Cornes

Piden oito anos para as dúas persoas que tentaron incendiar un local de lecer nocturno

Piden oito anos para as dúas persoas que tentaron incendiar un local de lecer nocturno

Máis de 70 especies de animais poboan o Bosque do Banquete de Conxo

Máis de 70 especies de animais poboan o Bosque do Banquete de Conxo

Raxoi dálle continuidade en xuño ao programa de rozas

Raxoi dálle continuidade en xuño ao programa de rozas

Verea: "O turismo forma parte da identidade e da proxección internacional de Santiago"

Verea: "O turismo forma parte da identidade e da proxección internacional de Santiago"

Los hoteleros creen que la reactivación de Ryanair es el "balón de oxígeno" que necesita Santiago

Galicia honra a la primera promoción de graduados en Gestión de Empresas Hoteleras

Yolanda Prezado, investigadora del CIMUS: «Mi reto es consolidar Galicia como polo investigador en radioterapia»

Yolanda Prezado, investigadora del CIMUS: «Mi reto es consolidar Galicia como polo investigador en radioterapia»
Tracking Pixel Contents