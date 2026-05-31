Cidades creativas
O PP de Santiago propón impulsar a artesanía coa candidatura á Unesco
Os populares consideran que esta iniciativa pode contribuír a crear un novo selo de identidade da cidade
O concelleiro do Partido Popular, José Antonio Constenla, destacou "a importancia de impulsar a candidatura de Santiago á Rede de Cidades Creativas da Unesco no ámbito da Artesanía e das Artes Populares, unha iniciativa chamada a fortalecer a nosa proxección internacional e a poñer en valor un dos nosos grandes sinais de identidade".
"A iniciativa aprobada polo Pleno no 2024 a proposta do Partido Popular, nace do recoñecemento da rica tradición artesanal santiaguesa, cun papel especialmente destacado da ourivaría, unha actividade que forma parte da historia, da cultura e do carácter propio da cidade, xa que ademais do seu valor patrimonial, este sector representa unha oportunidade estratéxica para xerar novas dinámicas económicas, potenciar o talento local e abrir novas vías de promoción exterior", explicou.
O popular insistiu en que, "desafortunadamente dende esa data o goberno de BNG e CA nada teñen feito e parece que non consideran este eido como estratéxico para a cidade".
"Opotunidade única"
Constenla considerou que "este proxecto constitúe unha oportunidade única para situar á capital de Galicia nun espazo internacional de colaboración e intercambio de coñecemento, promovendo o desenvolvemento cultural e reforzando o atractivo da cidade como referente creativo". Neste sentido, o edil popular lembra "a importancia de avanzar na consolidación desta candidatura a través da colaboración entre administracións, entidades, profesionais e colectivos vinculados á artesanía e ás artes populares, sumando esforzos arredor dun obxectivo común que beneficie ao conxunto da cidade".
"O patrimonio e o talento artesanal de Santiago son un activo de enorme valor que merece unha maior visibilidade e proxección. Apostar pola súa promoción significa apostar por oportunidades, emprego, cultura e futuro para a cidade", sinalou o popular.
Finalmente, insistiu en que "Santiago conta con todos os ingredientes necesarios para optar a formar parte desta rede internacional: unha identidade propia consolidada, unha tradición artesanal recoñecida e un enorme potencial para converter a creatividade nun motor de crecemento e desenvolvemento para os próximos anos".
- Detenido el profesor del Colegio Peleteiro investigado por una supuesta agresión sexual
- Fallece el neumólogo compostelano Juan Suárez Antelo a los 56 años
- El cielo de Santiago se llena de helicópteros militares de las Fuerzas Armadas tras la suspensión del desfile aéreo en Vigo
- El aeropuerto de Santiago se reactiva con el estreno de las rutas a Nueva York, Cork y Ámsterdam
- La emblemática churrería del barrio de San Pedro cierra una etapa de 16 años: 'Algunos clientes vienen tres o cuatro veces al día
- El bar con uno de los bocadillos más famosos de Santiago: 'Llegué a vender 1.400 en 4 horas
- Una mujer se precipita al río Sar con su coche desde el parking del Hospital de Conxo y sale ilesa de milagro: 'Volvín nacer
- United Airlines inaugura la conexión directa entre Santiago y Nueva York tras la renovación de la pista de Lavacolla