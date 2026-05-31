Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pelea pub StiloFly2GaliciaCalzados AnteloCrónica social compostelanaChemsex
instagram

Cidades creativas

O PP de Santiago propón impulsar a artesanía coa candidatura á Unesco

Os populares consideran que esta iniciativa pode contribuír a crear un novo selo de identidade da cidade

O concelleiro do PP de Santiago, José Antonio Constenla

O concelleiro do PP de Santiago, José Antonio Constenla / Cedida

El Correo Gallego

Santiago

O concelleiro do Partido Popular, José Antonio Constenla, destacou "a importancia de impulsar a candidatura de Santiago á Rede de Cidades Creativas da Unesco no ámbito da Artesanía e das Artes Populares, unha iniciativa chamada a fortalecer a nosa proxección internacional e a poñer en valor un dos nosos grandes sinais de identidade".

"A iniciativa aprobada polo Pleno no 2024 a proposta do Partido Popular, nace do recoñecemento da rica tradición artesanal santiaguesa, cun papel especialmente destacado da ourivaría, unha actividade que forma parte da historia, da cultura e do carácter propio da cidade, xa que ademais do seu valor patrimonial, este sector representa unha oportunidade estratéxica para xerar novas dinámicas económicas, potenciar o talento local e abrir novas vías de promoción exterior", explicou.

O popular insistiu en que, "desafortunadamente dende esa data o goberno de BNG e CA nada teñen feito e parece que non consideran este eido como estratéxico para a cidade".

"Opotunidade única"

Constenla considerou que "este proxecto constitúe unha oportunidade única para situar á capital de Galicia nun espazo internacional de colaboración e intercambio de coñecemento, promovendo o desenvolvemento cultural e reforzando o atractivo da cidade como referente creativo". Neste sentido, o edil popular lembra "a importancia de avanzar na consolidación desta candidatura a través da colaboración entre administracións, entidades, profesionais e colectivos vinculados á artesanía e ás artes populares, sumando esforzos arredor dun obxectivo común que beneficie ao conxunto da cidade".

"O patrimonio e o talento artesanal de Santiago son un activo de enorme valor que merece unha maior visibilidade e proxección. Apostar pola súa promoción significa apostar por oportunidades, emprego, cultura e futuro para a cidade", sinalou o popular.

Noticias relacionadas y más

Finalmente, insistiu en que "Santiago conta con todos os ingredientes necesarios para optar a formar parte desta rede internacional: unha identidade propia consolidada, unha tradición artesanal recoñecida e un enorme potencial para converter a creatividade nun motor de crecemento e desenvolvemento para os próximos anos".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Detenido el profesor del Colegio Peleteiro investigado por una supuesta agresión sexual
  2. Fallece el neumólogo compostelano Juan Suárez Antelo a los 56 años
  3. El cielo de Santiago se llena de helicópteros militares de las Fuerzas Armadas tras la suspensión del desfile aéreo en Vigo
  4. El aeropuerto de Santiago se reactiva con el estreno de las rutas a Nueva York, Cork y Ámsterdam
  5. La emblemática churrería del barrio de San Pedro cierra una etapa de 16 años: 'Algunos clientes vienen tres o cuatro veces al día
  6. El bar con uno de los bocadillos más famosos de Santiago: 'Llegué a vender 1.400 en 4 horas
  7. Una mujer se precipita al río Sar con su coche desde el parking del Hospital de Conxo y sale ilesa de milagro: 'Volvín nacer
  8. United Airlines inaugura la conexión directa entre Santiago y Nueva York tras la renovación de la pista de Lavacolla

O PP de Santiago propón impulsar a artesanía coa candidatura á Unesco

Detenido un hombre en Santiago tras herir a otro en el pecho con una botella rota junto al pub Stilo

Detenido un hombre en Santiago tras herir a otro en el pecho con una botella rota junto al pub Stilo

Muere Francisco Antelo Bustelo, alma de Calzados Antelo y referente del comercio tradicional de Santiago

Muere Francisco Antelo Bustelo, alma de Calzados Antelo y referente del comercio tradicional de Santiago

Una pelea multitudinaria frente al pub Stilo reaviva las denuncias vecinales por la inseguridad en Santiago

Una pelea multitudinaria frente al pub Stilo reaviva las denuncias vecinales por la inseguridad en Santiago

El aeropuerto de Santiago estrena ruta directa con Ámsterdam: KLM aterriza por primera vez en Galicia

Una empresa gallega estudia crear una aerolínea con sede en Lavacolla

Una empresa gallega estudia crear una aerolínea con sede en Lavacolla

‘Compostela nocturna, mírame!’, muestra que gana eco en Santiago: llega a Cornes

‘Compostela nocturna, mírame!’, muestra que gana eco en Santiago: llega a Cornes

Piden oito anos para as dúas persoas que tentaron incendiar un local de lecer nocturno

Piden oito anos para as dúas persoas que tentaron incendiar un local de lecer nocturno
Tracking Pixel Contents