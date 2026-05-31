Vías do rural
Raxoi dálle continuidade en xuño ao programa de rozas
Os traballos comezan na parroquia de Laraño e seguen en Vidán, Castiñeiriño, O Eixo, Marrozos, Aríns e Bando
O traballo de roza en Santiago durante o mes de xuño comeza na parroquia de Laraño e vai proseguir pola Rocha-Vidán, A Curuxeira, a área rural do Castiñeiriño, O Eixo, Marrozos, Aríns e Bando.
Dende Raxoi indican que algunhas destas intervencións se levarán a cabo «con carácter previo á celebración de festas locais, a fin de que estas teñan lugar nas mellores condicións de uso do espazo público». Con este programa de rozas o Concello actúa sobre 500 km de pistas e camiños municipais repartidos entre 29 parroquias «da extensa zona rural compostelá».
A campaña xa comezou en maio, con actuacións en Figueiras, Villestro e Laraño. O calendario de actuacións, que se estenderá ata a fin do verán, presentouse na última xuntanza do Consello Municipal do Medio Rural.
Os labores combinan medios mecanizados con limpeza manual alá onde o acceso resulta máis difícil. Todos os traballos son levados a cabo sen o emprego de herbicidas. En virtude do acordado coa Federación Rural (Ferusa), a roza comeza cada ano nunha parroquia distinta.
- Detenido el profesor del Colegio Peleteiro investigado por una supuesta agresión sexual
- Fallece el neumólogo compostelano Juan Suárez Antelo a los 56 años
- El aeropuerto de Santiago se reactiva con el estreno de las rutas a Nueva York, Cork y Ámsterdam
- Movimiento en la hostelería de la zona vieja de Santiago: A Carrilana cambia de manos
- La emblemática churrería del barrio de San Pedro cierra una etapa de 16 años: 'Algunos clientes vienen tres o cuatro veces al día
- Una mujer se precipita al río Sar con su coche desde el parking del Hospital de Conxo y sale ilesa de milagro: 'Volvín nacer
- United Airlines inaugura la conexión directa entre Santiago y Nueva York tras la renovación de la pista de Lavacolla
- De formarse en el Centro Superior de Hostelería de Galicia a estar entre los 100 Jóvenes Talentos de la Gastronomía