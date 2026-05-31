«Mi reto es consolidar Galicia como polo investigador en radioterapia»

Recién galardonada con el premio Josefa Wonenburger por su labor como física especializada en radioterapia y protonterapia, Yolanda Prezado (Verín, 1977), mantiene el reto de «consolidar Santiago y Galicia como polo de investigación en radioterapia y radiología» que se propuso cuando hace dos años regresó a la capital gallega como investigadora Oportunius del Cimus de la USC. Un objetivo para el que ha ido sentando las bases con la configuración de su grupo y que ya está en marcha con el liderazgo de diversos proyectos internacionales, entre ellos uno centrado en el estudio de los efectos de la radiación con pequeños haces, con una financiación de un millón de euros.

Lidera desde el Cimus un nuevo proyecto europeo denominado BIOMBRT. ¿En qué consiste?

Su objetivo es estudiar los efectos biológicos de una técnica que se llama minibeam radiation therapy, y que consiste en radiar con pequeños haces de radiación. Se ha visto que da lugar a menos toxicidad, lo que nos permite aumentar la dosis en tumores muy radioresistententes, abriendo la vía a una opción terapéutica para casos muy complicados. Lo que queremos es entender los mecanismos biológicos que explican esa reducción de la toxicidad y cómo utilizarlo para tratamientos más seguros.

Resultados esperanzadores

Habla de cánceres complicados, ¿algún tipo en concreto?

En preclínicos llevamos muchos años trabajando en tumores cerebrales, en particular en glioma. Hemos empezado a trabajar también en modelos de cabeza y cuello, y en Estados Unidos están utilizando resultados nuestros para el tratamiento de primeros pacientes en quienes no tienen otra opción terapéutica. Para demostrar su eficacia contrastada habría que hacer un ensayo clínico, y eso requiere más tiempo y, sobre todo, dinero; pero los resultados con esos primeros pacientes son muy esperanzadores.

¿Con qué financiación cuentan y quiénes participan?

Es un proyecto a cuatro años, con un millón de euros de financiación, otorgado a un consorcio liderado por la Universidade de Santiago del que, además del Centro Singular de Investigación en Medicina Molecular y Enfermedades Crónicas (Cimus), también forman parte Nuclear Safety and Radiation Protection Authority (ASRN), el Gustave Roussy Institute, la Italian National Agency for New Technologies and Sustainable Economic Development (IGR de Italia), la Universidad de Pavía y el Centro de Investigaciones Energéticas Mediambientales y Tecnológicas (Ciemat). Tenemos la idea de que este tipo de técnicas activan de manera muy eficaz el sistema inmune, pero menos conocimiento de por qué se preservan los tejidos sanos, y este proyecto investiga eso y cuáles son los parámetros de la radiación y las técnicas que tienen mayor influencia. Saberlo puede ayudar a optimizar futuros tratamientos.

Investigación en protonterapia

¿Otras líneas de investigación reseñables?

Llevamos un proyecto financiado por la Asociación Española Contra el Cáncer para mejorar el tratamiento del meludoblastoma de grupo tres, un tumor pediátrico muy agresivo, cuya tasa de cura no es muy alta, y en los supervivientes a largo plazo tiene secuelas importantes. Y quiero destacar la iniciativa de la AECC, que es una de las pocas instituciones a nivel español que saca una convocatoria específica para radioterapia. Investigamos también cómo mejorar sobre todo los tratamientos con protonterapia y, dentro del plan nacional, tenemos un proyecto para intentar hacer más efectiva la protonterapia en tratamientos de cáncer pancreático y de cabeza y cuello.

Hablando de protonterapia, ¿qué va a suponer la apertura del nuevo centro a nivel investigador?

Que haya un acelerador destinado a la investigación va a ser un lujo porque nos va a permitir hacer investigaciones muy punteras y de forma muy eficaz. Ya solo tener un ciclotrón de terapia al lado de nuestro lugar de trabajo ayuda a que las investigaciones sean mucho más eficaces, primero porque tienes acceso a equipamiento para poder radiar con protones e investigar, con lo que te evitas todos los problemas logísticos de hacer los experimentos en Japón, como estamos haciendo. Y, además, nos permite estar en contacto más directo con los clínicos, que es a los que nos interesa llevar nuestra investigación.

Atracción de talento desde el Cimus

¿Con qué equipo cuenta y qué balance hace de sus dos años en Santiago?

La composición del equipo, como todos, varía incluso según el mes porque depende de los fondos, pero en estos momentos somos nueve personas. Es más pequeño que el que tenía en Francia, pero estamos en fase de construcción. El balance es muy positivo de una etapa en la que se trataba de crear el grupo y atraer talento, además de establecer nuevas colaboraciones. Estoy muy contenta porque hemos establecido varias muy interesantes. El Cimus ofrece una base excelente para ello y el ecosistema gallego en general también, y más ahora con las infraestructuras que va a aportar el Centro de Protonterapia.

¿Sus mayores retos?

Mi reto es el que era, y estamos tomando acciones desde el principio para ello. Quiero consolidar a España, y en particular a Galicia y Santiago, como polo de investigación en radioterapia y radiología. Al poco de llegar ya nos asociamos con la Sociedad Española de Oncología Radioterápica y con la Sociedad Española de Física Médica, y hemos creado una plataforma de investigación traslacional en radioterapia.

Red de equipos que trabajan en radiaciones

¿Por qué ha dado esos pasos?

Queremos aunar una masa crítica, atraer a los pocos equipos trabajando en radiaciones en España, al igual que a gente que venga de otros campos pero con interés en aplicar la radiación porque necesitamos expertos en los paneles de evaluación, ya que se nos está evaluando de otras especialidades. Estamos trabajando muy activos para pedir una red al ministerio.

"Solo se dedica el 5% del dinero para investigación contra el cáncer a radioterapia y, sin embargo, la radioterapia trata al 50% de los pacientes" Yolanda Prezado — Investigadora principal del Cimus

¿Lideran la creación de esa red desde Santiago?

Sí, y lo importante es que la gente está dando mucho apoyo y tomando conciencia de su importancia porque la investigación en radioterapia es poco conocida. Solo se dedica el 5% del dinero para investigación contra el cáncer a radioterapia y, sin embargo, la radioterapia trata al 50% de los pacientes. Queremos aprovechar las sinergias para tener más fuerza y darle mayor visibilidad.

Josefa Wonenburger, un referente

¿Desconocimiento a nivel estatal?

En Europa del norte cambia un poco, pero en general la investigación en radioterapia a nivel mundial es poco visible, y en España, con toda la infraestructura que llega ahora con los centros de protonterapia, tenemos la oportunidad de situarnos en muy buena posición, puesto que los médicos y los físicos también están muy bien formados.

¿Qué supone para usted el Premio Josefa Wonenburger que se le acaba de conceder?

Un gran honor y un reconocimiento muy significativo. Tiene un valor especial por llevar el nombre de una científica pionera, cuya trayectoria sigue siendo un referente para las nuevas generaciones. Además, este galardón contribuye a visibilizar y fomentar el liderazgo femenino en la ciencia, algo fundamental para avanzar hacia una comunidad científica más diversa e inclusiva. Entiendo esta distinción como un reconocimiento al trabajo compartido con todas las personas que han contribuido y me han acompañado a lo largo de mi trayectoria profesional.