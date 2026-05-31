Los hoteleros creen que la reactivación de Ryanair es el "balón de oxígeno" que necesita Santiago

Representantes de la Unión Hotelera Compostela mantuvieron una reunión de trabajo con la directora de Comunicación de Ryanair en España, Alejandra Ruiz, con el objetivo de analizar la situación de la conectividad aérea de la ciudad y el impacto directo que está teniendo sobre el turismo local. De este encuentro, el sector concluye que la reactivación de la aerolínea en el aeropuerto Rosalía de Castro es el "balon de oxígeno" que necesita Santiago para remontar los datos de ocupación hotelera, que vienen marcando una tendencia a la baja desde el pasado verano.

La entidad en la que se agrupan los alojamientos que concentran la mayoría de las plazas de Compostela comparte con Ryanair la crítica al incremento de las tasas aeroportuarias, el principal motivo esgrimido por la empresa irlandesa para cerrar su base en Lavacolla el pasado mes de octubre. "El potencial de Santiago como destino sigue intacto, pero su evolución se ve seriamente amenazada por los costes aeroportuarios", señalan.

Relación entre la bajada de ocupación y los recortes de Ryanair

En este contexto, desde el sector hotelero aseguran haber constatado "con preocupación" una relación directa entre el descenso de las pernoctaciones y la ocupación en la ciudad, "notable desde octubre de 2025 y a lo largo de esta primavera de 2026", y el drástico recorte de asientos de la compañía, que ha visto reducido su tráfico de los 1,6 millones de pasajeros en el año 2024 a 1,2 millones en 2025, y con una previsión de apenas 360.000 para el presente ejercicio.

Teniendo en cuenta todo ello, la Unión Hotelera considera que la recuperación de la actividad de Ryanair es clave para revertir la tendencia negativa y "devolver el dinamismo económico al comercio y a la hostelería local". A pesar de las cifras actuales, el sector confía en que "el problema de las tasas se pueda solucionar próximamente para dar a Santiago y a otros aeropuertos mayor capacidad de nuevas rutas".

Ryanair ve Santiago como destino "estratégico"

Por su parte, la compañía aérea sigue considerando a Santiago como "el aeropuerto de referencia para el noroeste peninsular", tal y como puso de manifiesto en el encuentro, destacándolo como un "destino estratégico con gran capacidad de atracción y con un potencial de crecimiento muy grande". Desde la aerolínea inciden en su voluntad de "seguir apostando por la capital gallega", de la que destacan su proyección internacional, gracias al Camino de Santiago.

El sector sostiene que la inminente llegada a la compañía de una nueva flota de aviones en los próximos años, más eficientes y sostenibles, "abre una gran ventana de oportunidad, convirtiéndose en la herramienta perfecta para recuperar rutas, multiplicar frecuencias y devolver a Santiago la competitividad perdida, siempre y cuando se logre un marco de costes razonable".