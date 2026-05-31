The Soundtrack of Our Lives brillan en su concierto en Santiago dentro del ciclo Pulsacións Sonoras

The Soundtrack of Our Lives brillaron durante su reciente concierto en Santiago el sábado por la noche, dentro del ciclo Pulsacións Sonoras. El grupo sueco convocó a medio millar de personas en la sala Capitol (entradas a 29 euros), cita que forma parte de la programación de los Concertos do Xacobeo en colaboración con A Reixa y Last Tour.

Público volcado

Abrieron como teloneros los también nórdicos Spiders, a quienes no vi y de cuyo show llegan noticias bien dispares. The Soundtrack Of Our Lives (abreviado TSOOL) volvieron al circuito de conciertos en 2025 con una continuidad que contrasta con la docena de años que estuvieron en el dique seco tras disolverse en 2012 y nada más pisar el escenario de la Capitol, a las 21:38 horas, quedó claro que llegaban a una plaza con público muy fan de su rock con toque de garage y psicodelia.

Metidos en una gira con media docenas de fechas previas por España, el inicio del concierto dejo entrever que la voz de su cantante, Ebbot Lundberg, vestido con túnica gris y fular verde, latía algo cansada, fase que fue remontando a medida que avanzó la noche, imponiendo el feeling y la calidad a la cantidad de tono vocal.

El cantante de Ebbot Lundberg al frente de The Soundtrack of Our Lives en su show compostelano / X. S.

Cantante con carisma

Barbado cual profeta de una película religiosa pero con carisma menos místico, Ebbot Lundberg lideró en Santiago a unos The Soundtrack of Our Lives que actuaron en formato de sexteto: batería, teclados, dos guitarras y un bajo (marca Rickenbacker), fueron de menos a más, con dos temas iniciales donde tanto el cantante como uno de los guitarristas dieron varias instrucciones gestuales a las personas de su equipo de sonido en el escenario y el lateral de la sala, siempre moviendo los dedos y las manos hacia arriba (pidiendo más volumen, quizá).

En ese comienzo, sonaban mejor cuando tocaban suave que fuerte. Al pisar el acelerador irradiaban un sonido demasiado tosco, efecto que se fue disolviendo hasta el punto de que, a los 20 minutos, al tocar "Confrontation Camp", la cosa ya empezaba a rozar nivel notable con el público en sintonía batiendo palmas al compás de su música.

De ese subidón acelerado se pasó al rato a un tempo calmado lanzado hace 30 años, "Gran Canaria" con un deje de blues sereno, corte que es parte de su destacado primer disco, "Welcome to the Infant Freebase", un debut que lanzaron en 1996 con 20 temas, ejemplo de que no nacía una carrera cualquiera.

Y The Soundtrack of Our Live tocaron después "You Are the Beginning", corte que permitió a su esforzado vocalista sentarse para tomar un merecido descanso, tregua que, como el famoso dicho, precedió la tormenta sonora desatada con "Big Time", un tema tremendo que puso a bailar a media sala Capitol y donde el clima festivo hizo que hasta el batería hiciera alegres malabares con las baquetas en plena canción.

Sin freno

Sin freno, interpretaron detrás "Sister Surround", joya del disco "Behind The Music" (2000), prólogo de su salida del escenario a las 22.54 h. para volver al minuto y dar el esperado (y bien pedido) bis.

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En esa prolongación del concierto, The Soundtrack of Our Lives incluyeron "21st Century Rip Off" con docenas de personas coreando el estribillo "(Well, everyone's been cheated by everyone") igual que sucedió con el tema final, otro trallazo, "The Passover", cierre a las 23.18 h. de un brillante show (100 minutos) de los que prueba que... quien tuvo (calidad e intensidad) retuvo probado brillo igual en los temas más potentes que en los evanescentes como la genial "Firmament Vacation", que remite a la mejor tradición de la psicodelia sixty británica hasta el punto de que cueste creer que este grupo sea sueco, banda, por cierto, que ya actuó en Compostela en el año 2004, como teloneros de Violent Femmes en el Multiusos Fontes do Sar.