Intervención no Parlamento
Verea: "O turismo forma parte da identidade e da proxección internacional de Santiago"
O líder do Partido Popular pide recuperar unha visión "máis confiada" sobre as oportunidades da cidade
O líder do Partido Popular de Santiago, Borja Verea, defendeu este venres no Parlamento de Galicia a necesidade de que Compostela "volva ser unha cidade aberta, ambiciosa e capaz de xerar oportunidades", apostando por unha visión "máis confiada" sobre o futuro da cidade e sobre o papel do turismo e da actividade económica.
Durante a súa intervención, Verea asegurou que "Santiago merece algo mellor que un goberno instalado permanentemente na sospeita cara ao turismo e cara á actividade económica" e reivindicou unha cidade "aberta, internacional e atractiva para visitar, para investir, para organizar congresos e para desenvolver actividade cultural e económica". Así, afirmou que "o turismo non é un inimigo de Santiago. Forma parte da súa identidade, da súa economía e da súa proxección internacional".
Atracción de eventos
Neste sentido, o líder popular puxo en valor o potencial de Santiago para atraer congresos, eventos internacionais, turismo cultural e actividade económica de calidade, nun contexto no que "moitas cidades europeas están traballando precisamente para reforzar a súa proxección internacional".
Ademais, insistiu en que defender o turismo "non significa apostar por un modelo masivo nin descontrolado", senón por "un crecemento con planificación, equilibrio e ambición".
"Mensaxe negativa"
Con todo, advertiu de que "cada vez máis xente na cidade percibe" que Santiago "leva demasiado tempo enviando unha mensaxe negativa sobre si mesma". "Nesta cidade parece que o turismo é un problema, que abrir un hotel é sospeitoso, que mellorar conexións é malo ou que falar de visitantes é incómodo", sinalou.
Así mesmo, lamentou que "calquera proxecto vinculado á mobilidade, á actividade económica ou á modernización da cidade acaba permanentemente cuestionado" e advertiu de que "as cidades tamén compiten a través da imaxe que proxectan". Por último, Borja Verea asegurou que quere "un Santiago orgulloso do que representa no mundo" e insistiu en que a cidade "ten que volver liderar".
- Detenido el profesor del Colegio Peleteiro investigado por una supuesta agresión sexual
- Fallece el neumólogo compostelano Juan Suárez Antelo a los 56 años
- El aeropuerto de Santiago se reactiva con el estreno de las rutas a Nueva York, Cork y Ámsterdam
- Movimiento en la hostelería de la zona vieja de Santiago: A Carrilana cambia de manos
- La emblemática churrería del barrio de San Pedro cierra una etapa de 16 años: 'Algunos clientes vienen tres o cuatro veces al día
- Una mujer se precipita al río Sar con su coche desde el parking del Hospital de Conxo y sale ilesa de milagro: 'Volvín nacer
- United Airlines inaugura la conexión directa entre Santiago y Nueva York tras la renovación de la pista de Lavacolla
- De formarse en el Centro Superior de Hostelería de Galicia a estar entre los 100 Jóvenes Talentos de la Gastronomía