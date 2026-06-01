Prevención das adiccións
Adolescencia e alcol, a UMAD achégase aos institutos
O alumnado de 3ºC do IES Eduardo Pondal afronta a segunda das tres charlas que imparte no centro a Unidade Municipal de Atención ás Drogodependencias. Da man do psicólogo Jorge Carballido achéganse ao coñecemento dos efectos que o etanol pode ter no seu corpo e na súa conduta.
Diante dun grupo de 25 rapaces e rapazas de entre os 13 e os 15 anos, o coordinador de actividades preventivas da UMAD -Unidade Municipal de Atención ás Drogodependencias-, Jorge Carballido, disponse a descubrirlles cales son os efectos do alcol no organismo, «non marcar se se trata dunha substancia boa ou non, nin se hai ou non que consumila».
Este programa educativo componse de tres charlas, que se desenvolven en tres semanas consecutivas, aínda que agora toca agardar a que pasen os exames finais para afrontar a terceira conversa: o cánnabis e o haxix. Antes de falar do alcol, Carballido faloulle ao grupo das bebidas enerxéticas, do consumo de tabaco e do uso de vapers, este último está a ser o máis problemático, como alerta a OMS e tamén a raíña Letizia nunha recente campaña.
O grupo, voluntarioso e sincero, estaba na sesión totalmente implicado con tan só unha charla previa, da que se repasou o contido: «Unha lata dunha bebida enerxética equivale a catro cápsulas de café», lembraba Carballido ao tempo que tamén facía mención a que a nicotina é a substancia máis adictiva ou ao ‘truco’ dos sabores dos vapers, para estimular o consumo, o negocio.
Jorge Carballido comezou a súa conversa coa rapazada explicando cales serían as primeiras sensacións e efectos do consumo de alcol. Pese a que antes dos 18 anos non se lles poida vender alcol, o primeiro achegamento será agora. «Non debedes consumilo porque aínda que a vosa estrutura de pensamento xa é de adulto, o fígado, os riles e o sistema nervioso non acaba de formarse até os 20 anos», aclaraba o psicólogo da UMAD.
Mais sabendo que o máis probable é que o consumo se dea, aínda que tan só sexa por ‘curiosidade’ e con produtos xa destinados a iso coma as cervexas de cores e sabores coma o do arando, a charla é máis que necesaria. «A primeira vez que probedes o alcol non vos vai gustar, pero é abrasivo e anestesiante, o segundo trago xa non vos saberá tan mal e ademais tratan de vendelo sempre asociado á diversión, porque é un negocio».
A borracheira
A información sobre os efectos do alcol comezou coa alerta de que «o efecto é retardado, entre 20 minutos e media hora», polo que as concecuencias non se van a dar co primeiro trago nin coa primeira copa. Aí, explicaba Carballido, ese alcol «unha vez que se inxire non ten volta atrás», desmitificando a inxesta de auga, os paseos ou o «café con sal» para paliar os seus efectos. As moléculas de etanol sitúanse no lóbulo lateral dereito do noso cerebro, «onde radican a vergoña e o autocontrol». Primeira fase da borracheira.
Se seguimos coa inxesta, esas moléculas van ocupando máis área cerebral, colocándose no cerebelo, facendo que a función locomotora falle –non vocalizamos, non damos metido a chave na fechadura...–. E se a inxesta continúa, entón o etanol pasa a ocupar a parte frontal do cerebro, «a que nos permite razoar», e cando esta falla «camiñamos pola calzada en lugar de pola beirarrúa, ou cargámonos unha papeleira, algo moi habitual», chanceou o psicólogo.
E cando a inxesta alcólica, que lonxe doutros bulos de hai décadas só ten efectos por vía oral, chega a ser severa, intoxicación, coma etílico, o que acontece é que o etanol está por todo o corpo e este, que é sabio, recoñece que é unha substancia nociva e busca a forma de parar a inxesta: con vómitos ou co desmaio.
«O alcol só o elimina o fígado», advertiu Carballido, e tarda entre seis e oito horas pero se «estades cun colega que se emborracha, nunca o deixedes só, porque está totalmente indefenso, e se perde a consciencia hai que coidalo e protexelo e chamar o 112». Sen ter medo do castigo posterior, «porque os pais felicitarémosvos por axudar, aínda que logo digamos, xa falaremos na casa».
Un curso diferente
Este curso lectivo 2025-26 foi en certo modo anómalo en canto ao programa de prevención da UMAD nos centros de ensino. Se habitualmente se imparten charlas a uns 25 grupos, desta volta tan só se puido chegar a nove: de 3º da ESO do Eduardo Pondal -catro grupos-, 4º da ESO de Cluny -dous grupos-, Xelmírez I -dous grupos de ciclos básicos-, e un grupo do IES –Instituto de Ensino Secundario– de Fontiñas. A razón, Jorge Carballido tivo que asumir a dirección da UMAD até o mes de febreiro, momento no que a unidade municipal pasou a estar integrada no Sergas –Servizo Galego de Saúde– da Xunta de Galicia. Así, a metade do curso, púxose en marcha desta volta o programa.
«Sabemos que a estas idades empezan a deixar máis a súa contorna familiar, a estar un pouquiño máis cos amigos na rúa e alí reciben a información das substancias», explica Carballido en conversa con EL CORREO GALLEGO. «Moitas veces esa información non é axeitada ou completa de todo. E tratamos de darlle información dende o punto de vista técnico, pero adaptada totalmente á súa contorna e á súa idade. Cousas que lles sirvan».
O psicólogo da UMAD pon o foco en que en xeral a saúde da mocidade é boa, «estamos a atopar que as drogas non interesan, interesan máis cuestións como a ansiedade, as autolesións e a autoestima». Pero se ben o tabaco, o cánnabis ou o alcol lle chaman menos á atención á rapazada de agora que a xeracións anteriores, súmase unha nova problemática, «o uso non axeitado das redes sociais».
