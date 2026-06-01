Más de 2.000 metros cuadrados sobre el mar: el parque flotante más grande de España reabre a una hora de Santiago

Toboganes gigantes, plataformas de salto, obstáculos flotantes y decenas de estructuras hinchables para saltar, trepar, deslizarte y zambullirte aguardan en los más de 2.000 metros cuadrados de diversión que volverán a instalarse este verano en una playa de Galicia a tan solo una hora de Santiago.

Estamos haciendo referencia al parque flotante más grande de España y uno de los planes más deseados durante la temporada estival: el Aquapark de Sanxenxo.

El parque acuático flotante más grande de España regresa con novedades / CEDIDA

Aquapark Sanxenxo

La cuenta atrás para su apertura ha comenzado. Si bien desde Aquapark Sanxenxo no han desvelado la fecha oficial -desde redes sociales avisan que la darán a conocer este martes-, si consultamos su web, es posible comprar entradas para el viernes 19 de junio, por lo que todo parece indicar a que ese día se inaugurará la nueva temporada del parque acuático hinchable.

Desde su apertura, las instalaciones estarán abiertas todos los días, de 11.30 a 20.30 horas ininterrumpidamente. Por su parte, el último día en el que la web permite comprar entradas es el 1 de septiembre.

Para acceder no es necesaria reserva previa, aunque es recomendable sobre todo si vas en grupo, y solo tendrás que acercarte a la caseta situada en la playa de Baltar. Allí te darán la pulsera, el chaleco y ya solo te queda disfrutar.

Precios Aquapark Sanxenxo

En cuanto a los precios, la tarifa ha aumentado en un euro con respecto al año pasado, alcanzando los 15 euros por persona.

El precio permite disfrutar una hora en el parque e incluye calcetines antideslizantes y chaleco salvavidas. Con todo, puedes ahorrar dos euros (13 euros) si reservas a las 13.30, 14.00 o a las 14.30 horas.

También existe la posibilidad de reservar el día completo desde 40 euros, lo que permite acceso ilimitado durante todo un día. Para grupos de un mínimo de 20 personas, la entrada cuesta 12 euros.

El parque flotante más grande de España reabre a una hora de Santiago / Aquapark Sanxenxo

Aquakids

El año pasado el Aquapark Sanxenxo sorprendía con una importante novedad para las familias: la Zona Infantil.

Una nueva área pensada especialmente para los más pequeños con juegos, toboganes suaves e hinchables diseñados para niños de 3 a 6 años, que también estará disponible este verano. ¿Te lo vas a perder?