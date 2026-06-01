Carlos Núñez actúa esta semana en Santiago dentro de Folk na Beira do Sar, que además tiene otros conciertos, artesanía y showcooking

Empieza la cuenta atrás para vivir el festival Folk na Beira do Sar 2026, cita que empieza en Santiago el viernes 5 de junio con conciertos, propuestas de baile tradicional, artesanía y showcooking. Carlos Núñez (única propuesta de pago) lidera el cartel musical que completan Astarot, Xurxo Fernandes, Tiruleque y Faiscas da Pontraga, parte de una cita que se celebra del viernes al próximo domingo, según detallaron este lunes en una rueda de prensa abierta por Rafael Sexto, presidente de la Asociación Folclórica Colexiata do Sar.

A la presentación ante los medios también acudieron además: el secretario xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo; el párroco de Santa María de Sar, Ricardo Sanjurjo; al chef Andre Arzúa y el integrante del grupo Astarot, José Manuel Piedra.

Apertura con Astarot

El viernes 6 de junio, desde las 18:30 h, el centro comercial As Cancelas ofrece una actuación de la Agrupación Folclórica Colexiata do Sar y su Escuela de Danza y Música Tradicional. A las 19:30 h., el claustro de la Colexiata abre el festival con la inauguración de la exposición de máquinas de coser antiguas "Cosar e cantar".

Y a las 22 horas, en la plaza de dicha área monumental compostelana, cita con Astarot cuyo batería, José Manuel Piedra, presente en la rueda de prensa se confiesa "fan de cada unha das bandas e artistas que están na programación", donde esperan aportar su apuesta "polo rock feito en Galicia e feito en galego con temas de onte e temas novos como o single chamado 'Somos'".

Sábado 6 de junio: showcooking

El sábado 6 de junio, citas de arte y artesanía a partir de las 11:00 h. en los arcos de la Colexiata. Y se ofrece una propuesta llamada "Voadoras" (acción artística colectiva para crear una alfombra floral con Bela Furtiva (de 11:00 h. a 14:00 h. en el claustro). Además, se hace una exposición de mobiliario con raíces gallegas en paralelo a una ronda de intervenciones poético-musicales.

Además, hay previstas catas de vinos y de cervezas (Estrella Galicia) y un showcooking en la huerta de la Colexiata con el citado chef André Arzúa y Nuria Quintela, sumiller, a partir de las 11:00 h. para la elaboración en vivo de tres tapas en tres pases (11:30 horas; 13.30 h. y 18:30 h.), para lo que aún hay plazas (10 euros y gestión previa por email: colexiata@colexiata.com).

Colaboran en esa oferta culinaria: Arauxa, Embutidos Lalinense, Festa da Filloa de Lestedo e Abella.

Arriba: Faiscas da Pontraga. En la parte inferior: Tiruleque. / Cedida

Y a partir de las 20:00 horas, con entrada libre, hay conciertos en la plaza con la sucesiva presencia de Faiscas da Pontraga, Xurxo Fernandes y Tiruleque, tres propuestas que subrayan la riqueza de la actual escena folk gallega.

Xurxo Fernandes y, abajo, Carlos Núuñez. / Cedida

Cita con Carlos Núñez

Carlos Núñez vuelve a Compostela con la gira Lugares Mágicos. Ha convertido en tradición actuar una vez al año en la Praza da Colexiata do Sar, donde toca el domingo 7 desde las 20 horas con entradas a 20 euros como cierre de los tres días del Folk na Beira do Sar, un festival de "cultura y convivencia", en palabras del párroco Ricardo Sanjurjo. Este festival reivindica un monumento que fue "de los primeros en Galicia en ser declarado Bien de Interés Cultural (BIC)".

Noticias relacionadas

Este festival compostelano sale adelante apoyado por Deputación da Coruña, Concello de Santiago, Xunta de Galicia, Xacobeo 2027 y Galicia Calidade.