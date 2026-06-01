La Catedral de Santiago refuerza su Cabildo con tres nuevos canónigos ante el próximo Año Santo

Con fecha de 1 de junio de 2026, el Arzobispo de Santiago de Compostela, Monseñor Prieto, ha hecho público el nombramiento de nuevos canónigos que se incorporarán al Cabildo de la S.A.M.I. Catedral de Santiago.

A pocos meses de la apertura de la Puerta Santa y del inicio de un nuevo Año Santo Jubilar Compostelano, la Iglesia en Santiago se prepara para acoger a los numerosos peregrinos y fieles que llegarán hasta la tumba del Apóstol buscando las gracias jubilares y un renovado encuentro con Cristo.

La peregrinación compostelana constituye hoy un camino de búsqueda y crecimiento religioso y espiritual para tantos hombres y mujeres que, en medio de las incertidumbres de nuestro tiempo, se ponen en camino buscando un sentido trascendente que alumbre en ellos esperanza y alegría. La Catedral de Santiago, meta del Camino y corazón espiritual de la Iglesia compostelana, se convierte así en lugar privilegiado de acogida, reconciliación y anuncio del Evangelio.

Consciente de esta responsabilidad pastoral y de la creciente afluencia de peregrinos que recibe la Catedral de Santiago, se considera necesario reforzar la misión evangelizadora y de hospitalidad espiritual encomendada al Cabildo Catedralicio, llamado a cuidar con esmero la celebración litúrgica y la atención a cuantos llegan hasta la Casa del Apóstol.

Por ello, el Sr. Arzobispo ha decidido proceder al nombramiento de nuevos canónigos que refuercen e impulsen la labor de quienes ya vienen desempeñando este ministerio capitular, especialmente significativo en el horizonte del próximo Jubileo. Con este servicio, la Iglesia en Santiago de Compostela desea seguir ofreciendo a los peregrinos y fieles un testimonio vivo de fe, comunión y esperanza.

Los tres nuevos canónigos, que a efectos de precedencia siguen el orden por el que se designan, son los sacerdotes del presbiterio diocesano:

Sr. D. Alfonso Javier Novo Cid-Fuentes , Director del Instituto Teológico Compostelano.

, Director del Instituto Teológico Compostelano. Sr. D. Roberto Martínez Díaz , Párroco moderador da U.P. de Padrón.

, Párroco moderador da U.P. de Padrón. Sr. D. José Sánchez Piso, Administrador parroquial de Lestedo, Sales, Vedra, Trobe e Illobre

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La toma de posesión de los nuevos canónigos tendrá lugar el domingo 28 de junio en la Catedral de Santiago de Compostela en una celebración presidida por el Sr. Arzobispo.