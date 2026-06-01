Los vecinos del Ensanche, en pie de guerra contra las peleas y el narcotráfico: "Santiago merece vivir sin miedo. Estamos fartos"

Tras un fin de semana negro en Santiago, con dos nuevos episodios violentos, decenas de vecinos del Ensanche compostelano han alzado la voz este lunes en una multitudinaria concentración en Praza Roxa para denunciar el aumento de la inseguridad, las peleas y el tráfico de drogas en la capital gallega, así como la nula actuación de las autoridades ante estas situaciones: "Estamos alarmados e fartos", señalaron en la concentración algunas de las asociaciones de vecinos detrás de la misma.

La concentración fue anunciada por la Asociación de Veciños Raigame, con el respaldo de otros colectivos de distintos puntos de la ciudad como la Asociación Veciñal Río Sarela, Santa Marta Segura, Asociación de Veciños da Cidade Histórica Fonseca, Asociación de Veciños do Casco Histórico y la Asociación Álvaro Cunqueiro de Vista Alegre, el pasado viernes 29, después de la muerte la pasada semana de un hombre por una posible sobredosis en un narcopiso del barrio de Santa Marta.

Esta situación fue "o punto de inflexión" para los vecinos, como explican desde Raigame, que tras los últimos incidentes se han puesto en pie de guerra para exigir soluciones estructurales ante un problema que consideran cada vez más visible en las calles de Santiago. "Lo que no queremos es volver a vivir algo parecido a lo que ocurrió en los años 80", señalaba recientemente a este diario el portavoz de la asociación Raigame, Xosé Manuel Durán, en relación a la crisis de la droga vivida en esa década.

"A veciñanza do Ensanche, e doutras zonas compostelás, leva tempo denunciando unha realidade que xa non se limita á noite: pelexas, narcopisos, roubos, tráfico de drogas e situacións de inseguridade que cada vez preocupan máis", señalan desde la asociación vecinal, a la vez que reclaman una respuesta "integral y sostenida" para frenar estas situaciones en las calles compostelanas.

Este mismo domingo 31 de mayo, algo más de 24 horas antes de que los vecinos se concentrasen en praza Roxa tuvieron lugar los dos últimos incidentes violentos en el Ensache compostelano: una pelea multitudinaria y una agresión en el pecho con una botella rota, ambos incidentes ocurridos en uno de los grandes focos de conflicto en la capital gallega, las inmediaciones del pub Stilo, en la rúa de Fernando III O Santo. Más allá de ser una situación aislada, estos hechos forman parte de una lista de situaciones violentas y delictivas que no deja de crecer. Así, en las últimas semanas, las redes sociales se hicieron eco de diversas agresiones, peleas, muestras de trapicheo o, incluso, el día a día de distintos narcopisos de la capital.

Salseo USC

"Dende Raigame insistimos en que este problema require respostas reais e coordinadas. Falamos dun problema social, sanitario, policial e tamén de convivencia". Así, desde las asociaciones de vecinos piden "máis control sobre os narcopisos, actuación fronte ao tráfico de drogas, medidas reais contra a inseguridade, o cumprimento das ordenanzas nos locais problemáticos, máis presenza e coordinación policial, e solucións sociais, sanitarias e xurídicas".

"Non é un problema puntual"

Así, este lunes, ante decenas de vecinos de distintos puntos de Santiago, las distintas asociaciones vecinales de la capital gallega se juntaron para "chamar a atención das autoridades dos problemas que temos que sufrir", ya que como explican "non é un problema puntual", sino que viene de muy atrás. "Hai 3 anos comezaron os problemas", señaló Xosé Manuel Durán en la concentración en relación a la muerte de un joven en enero de 2023 por una herida de arma blanca en las puertas de La Grandota. Un momento "desde o que foi todo para peor", como incidió el propio portavoz de Raigame.

Concentración de vecinos este lunes en la Praza Roxa / A. B.

En relación a unas palabras de alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, sobre que "a policía crea alarma social", el propio Xosé Manuel Durán destacó que "ten razón, estamos alarmados. Estamos alarmados do grado de imncompetencia das nosas autoridades para solucionar os problemas". Además, señaló que de no cesar estos problemas, las distintas asociaciones convocarán nuevas convocatorias para tratar de encontrar una solución: "Pedimoslles ás autoridades que se poñan a traballar, estamos fartos".

"Temos un barrio cun clima irrespirable"

También se mostraron críticos desde la Plataforma Santa Marta Segura, que a través de su presidente, José Manuel López señala que "temos un barrio cun clima irrespirable no que cada vez é máis difícil a convivencia veciñal e o comercio local. Mentres todo isto acontece, as nosas autoridades pechan os ollos e miran para outro lado".

Concentración de vecinos este lunes en la Praza Roxa / A. B.

Asimismo, denuncian que la organización, que nació hace algo más de un año para poner fin a los puntos de venta en la zona, está "decepcionada" ya que todo sigue igual y "solo atopamos promesas". "Seguiremos loitando por unha cidade máis segura, máis moderna e máis tranquila. Esta é a loita de toda Compostela", añaden.

"Reclamamos que las autoridades dispongan de todos los medios necesarios para combatir esta lacra", señalaron en un manifiesto conjunto las distintas asociaciones, en el que "exigimos soluciones": "La seguridad no es un privilegio, es un derecho. Santiago merece vivir sin miedo".

La oposición, critica con la situación

Durante la concentración vecinal en Praza Roxa, el líder del Partido Popular de Santiago, Borja Verea, acomapañado por José Ramón de la Fuente, insitió en que "a seguridade, igual que a limpeza, non é unha cuestión de ideoloxía" y que "a inmensa maioría dos santiagueses queren unha cidade tranquila, segura e ben coidada".

"Nin é unha cuestión de dereitas ou esquerdas, nin do Partido Popular, nin de CA, nin do BNG nin do PSOE. É unha cuestión de convivencia, de educación, de xestión, de prevención, de coordinación e de ter un espazo público que sexa de todos desde o momento no que saíamos pola porta da nosa casa", añadió , a la vez que señaló que "nós non queremos alarmar, o que pedimos é actuar".

Además, el portavoz popular se mostró muy crítico con el Gobierno municipal, criticando la ausencia de la alcaldesa "na mobilización veciñal a pesar de estar presentes habitualmente en manifestacións e concentración do seu entorno ideolóxico". "Se os que están gobernando consideran que non hai un problema, como o van solucionar?", concluyó un Verea que pide "importantes melloras en cuestión de seguridade".