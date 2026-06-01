Los vecinos de Santiago salen a la calle contra la inseguridad y el tráfico de drogas tras un domingo marcado por dos graves incidentes en el Ensanche

Dos graves incidentes violentos ocurridos este domingo en las inmediaciones de un conocido "after" de la rúa Fernando III O Santo, en pleno Ensanche compostelano, han reforzado las reivindicaciones de las asociaciones vecinales que este lunes se concentrarán en la praza Roxa para denunciar el aumento de la inseguridad, las peleas y el tráfico de drogas en Santiago. Los convocantes sostienen que la situación se está agravando en distintos barrios de la ciudad y reclaman a las administraciones una respuesta "integral y sostenida" para frenar un problema que consideran cada vez más visible en las calles santiaguesas.

La concentración, promovida por la Asociación de Veciños Raigame, cuenta ya con el respaldo de colectivos de distintos puntos de la ciudad, entre ellos la Asociación Veciñal Río Sarela, Santa Marta Segura, Asociación de Veciños da Cidade Histórica Fonseca, Asociación de Veciños do Casco Histórico y la Asociación Álvaro Cunqueiro de Vista Alegre.

La concentración de las asociaciones vecinales contra la inseguridad y el tráfico de drogas tendrá lugar este lunes a las 21:00 horas en la Praza Roxa de Santiago / ECG

El portavoz de Raigame, Xosé Manuel Durán, aseguraba este domingo a EL CORREO GALLEGO que la protesta pretende visibilizar una problemática que, a su juicio, se está extendiendo por Santiago. "Cada vez es más irrespirable la convivencia con el narcotráfico", afirma. Los vecinos denuncian la proliferación de puntos de venta de droga, peleas frecuentes, episodios de violencia a plena luz del día y la aparición de pisos vinculados a la prostitución.

Cedido

Reclaman medidas estructurales

Durante el acto está prevista la lectura de un manifiesto conjunto por parte de representantes de varias asociaciones. En él reclamarán una actuación coordinada de todas las administraciones con competencias en la materia. "Lo que queremos es que las autoridades, sean municipales, autonómicas o estatales, pongan remedio de una vez por todas y no se limiten a aplicar parches temporales", señaló Durán a este diario.

Los convocantes insisten en que el problema trasciende el ámbito policial. Consideran que se trata también de "una cuestión sanitaria, social y judicial", por lo que reclaman "medidas sostenidas en el tiempo y una estrategia integral" para combatir el consumo y el tráfico de drogas.

Según explica Xosé Manuel, los vecinos observan con preocupación situaciones que les recuerdan a las vividas durante la crisis de la droga en los años ochenta, como la muerte el pasado jueves por una posible sobredosis de un hombre en un narcopiso del barrio de Santa Marta, cuya edad de 20 años desveló Durán este domingo a EL CORREO: "Lo que no queremos es que se vuelva a repetir aquello", advierte.

Parte trasera de la vivienda conocida como 'La casa de la palmera' en la que este jueves ha aparecido muerto un hombre por una posible sobredosis / maps

Críticas a la respuesta institucional

El portavoz vecinal también rechaza las acusaciones de alarmismo lanzadas desde algunos sectores. "Lo que nos alarma de verdad es la pasividad de las autoridades", sostiene. A su juicio, los informes policiales y los episodios que se vienen registrando en distintos barrios "evidencian una realidad que ya no puede seguir siendo ignorada".

La concentración de este lunes pretende ser, según los organizadores, el inicio de una mayor presión vecinal para exigir soluciones estructurales a un problema que consideran cada vez más visible en las calles de Santiago.