Una compostelana gana el concurso de microrrelatos de la RAG y PuntoGal con un relato de amor y desamor

Ya conocemos a los ganadores de la novena edición del Concurso de microrrelatos la Real Academia Galega (RAG) y PuntoGal. En esta nueva edición, el certamen ha reunido 850 historias procedentes de autores y autoras de entre 11 y 70 años en las categorías infantil, juvenil y adulta.

En total, el jurado ha premiado nueve relatos y ha elegido otros seis más como finalistas. Quince textos que abordan temas muy diversos, desde el suspense a las reflexiones sobre el amor y el desamor.

Modalidad juvenil

Entre los ganadores, una compostelana se ha alzado con el primer premio en la modalidad juvenil del certamen.

Se trata de Iria Iglesias Mouriño, estudiante de segundo de bachillerato del IES Antonio Fraguas, que ha logrado el primer premio en la modalidad juvenil con el relato 'Ensaios para desaparecer' en el que reflexiona sobre el amor y el desamor.

Completan el podium, 'O eco das mareas”, una historia sobre el mundo del mar y la memoria de Juan Domínguez de la Torre, alumno de tercero de la ESO del CPI Arquitecto Palacios de Nigrán; y 'Unha fenda de luz', relato contra el acoso escolar de Uxía Nogueira Bodega, vecina de Ribadumia y alumna del IES de Meaño.

Los cuentos finalistas fueron 'O reloxo', de Raquel Pérez López, alumna de primero de bachillerato del IES Dionisio Gamallo; y 'A nena na estación', de Sabela Rodríguez Pérez, alumna de primero de bachiller del IES Illa de Tambo de Marín.

Modalidad infantil

En cuanto a la modalidad infantil, Smahan Essaidi, alumna del noiés CEIP Alexandre Rodríguez Cadarso, logró el primer premio con 'Bo proveito!'; Carla Merino Suárez, alumna del CEIP Xesús Golmar de Lalín, quedó de segunda con 'O espello'; y Laura González Martínez, de tercera con 'Cando o vento borboriñe'.

Las finalistas son Irene Suárez Rodríguez, alumna del CEIP das Mercedes de Lugo con 'Cando a escola volva a abrir'; y Alba González Meizoso, con 'A sombra da noite'.

Modalidad adultos

Sonia Corral Franco (As Pontes, 1979) se ha alzado con el primer premio en la modalidad de adultos con 'Trapos sucios', una historia de suspense. Junto a ella, resultaron premiados Marcos Taracido (Pontevedra, 1979), profesor de secundaria residente en Teo con 'Corvo'; y 'Mans de sal', de Lara Costas (Redondela, 2004), estudiante de Psicoloxía.

'Corpo que se afunde no mar', de Axel Cuíñas (Vigo, 2005), estudiante de Filoloxía Hispánica; y 'A sentenza', de Manuel González (Vilagarcía de Arousa, 1955), profesor jubilado que ganó el tercer premio en la edicón pasada, fueron los finalistas.

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Los relatos ganadores se podrán leer en la publicación digital que la RAG y PuntoGal difundirán tras la entrega de premios en relatos.gal y en sus respectivas webs. También aparecerán en el número del mes de junio de la revista Luzes.