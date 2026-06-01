Se dispara la agenda musical en Santiago: de El Último de la Fila a O Son do Camiño y el Wake Up SDC

A pesar de que a Santiago le falta una mayor unión socioeconómica para atraer más grandes conciertos (el Coliseum de A Coruña, es ahora mismo el escenario número uno en Galicia), la agenda de conciertos de junio en Compostela va bien surtida de música.

Dos conciertos de fama el mismo día

El Último de la Fila dan un concierto el sábado 13 de junio en el Monte do Gozo, un show trasladado desde A Coruña tras un enredo con el Concello y el Deportivo (iba a hacerse en Riazor) y todavía quedan entradas a 89 euros. Y ese mismo 13, tras aplazarse en su día, se celebra una actuación de Camela en el pabellón Multiusos Fontes do Sar, con tickets a 42 euros para ver su celebración de 30 años de carrera de techno, pop y rumba, receta que ha merecido la Medalla de Bellas Artes del Ministerio de Cultura.

O Son do Camiño 2026

En el cartel del festival O Son do Camiño, el jueves 18 de junio actúan Katy Perry, Dani Martín, Carlos Ares, Leire Martínez, Barry B, The Molotovs (ojo a este dúo), Michenlo, Habló Pablo... El viernes 19: Linkin Park, Biffy Clyro (a reivindicar), Hoobastank, Sexy Zebras (gran directo), Niña Polaca, The Bloody Betroots Dj Set, D.Valentino, Corella... Y el sábado 20 : Dj Snake, Lola Índigo, Guitarricadelafuente, Afrojack, Sen Senra, MVRK, Dorian, Carlangas, Ortiga, Sarria... aparte de citas de electrónica cada noche. Áun hay entradas para cada día (no abonos) a 87, 97 y 67 euros para jueves, viernes y sábado, de forma respectiva.

Sala Capitol

En la sala Capitol, el miércoles 3 de junio hay un concierto de Les Greene & The Pickin Boppers más Ring of Fire (tributo a Johnny Cash) desde las 20:30 h. con entradas a 18 euros para ayudar al trabajo que realiza la Fundación Andrea con las familias de niños y niñas que están en los hospitales. Ahí mismo, el jueves 4 de junio, actuación del cantautor ferrolano Andrés Suárez con su nuevo disco, "Lúa" (30 €). El sábado 6 de junio, Julián Maeso celebra 30 sus años en la música con su pasión por el rock de los años 70 con ecos blues (15 euros). En Capitol, el miércoles 10 de junio cita con Los Cafres, grupo argentino con fama en Latinoamérica y carrera de 40 años dedicada al reggae roots (33 euros) y el sábado 13 de junio, a las 13 h., empieza el concurso de bandas emergentes Chicha Fest (10 €).

Riquela Club y Casa das Crechas

En el Riquela Club: el sábado 13 de junio toca Boom Boom Kid, proyecto de rock mestizo de Carlos Rodríguez (ex Fun People); y ese pub recibe el jueves 25 de junio a Vera Fauna, banda sevillana de indie pop rock (20 euros).

Y en Casa das Crechas, el violinista Ismael Cabaleiro, presenta el jueves 4 de junio su segundo disco, Fóra (6 euros; 21 horas), con jazz, folk y mucho más.

Carlos Núñez vuelve a Compostela con la gira Lugares Mágicos. Ha convertido en tradición actuar una vez al año en la Praza da Colexiata do Sar, donde toca el domingo 7 desde las 20 horas con entradas a 20 euros como parte de los tres días del Folk na Beira do Sar, festival que el día 5 cuenta con Astarot y el 6 con Xurxo Fernandes (suele tener notable directo), Faiscas da Pontraga y Tiruleque (banda folk divertida con gente curtida).

Cidade da Cultura: doble cita

En la Cidade da Cultura, el viernes 5 y el sábado 6 de junio, hay un maratón de música electrónica: el Wake Up SDC (también previsto de inicio en A Coruña), con una treintena de protagonistas, caso de Adiel, Timetable, Aerea Live, Alarico , Ben Sims... con entrada diaria a 39 euros y abono a 69. Este evento es parte del ciclo Concertos do Xacobeo.

Y el Campus Festival llega a la Cidade da Cultura el viernes 12 de junio con Frikboys (Juan y Erra Dj Set), Dumore, Kike Varela, Borja Solla, Sote, Carlos Barral, Flowsantos y Places, con boletos a 16 euros (incluye dos consumiciones, la segunda solo si se accede antes de las 21 horas).

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Borriquita de Belém y NoitiNHas 2026

Y en el pub Borriquita de Belém, este martes 2 de junio a las 21:30 horas, por 8 euros se puede escuchar a Macarena Montesinos al violonchelo y a Pablo Seoane al piano (ciclo Agustito). Y el ciclo NoitiNHas 2026 en el hotel NH, propone el miércoles 10 de junio una sesión con DJ Misa junto a un concierto de Oh! Gunquit (Londres), gratis, desde las 19:30 horas.