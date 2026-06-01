Proxecto na USC
Estalmat-Galicia seleccionará 25 novos talentos matemáticos entre 156 aspirantes
A Facultade de Matemáticas foi o escenario da proba de acceso á nova promoción do programa para alumnado de 12 e 13 anos
Máis de 150 estudantes participaron este sábado na Facultade de Matemáticas da Universidade de Santiago nas probas de selección do proxecto Estalmat-Galicia, unha iniciativa destinada á detección e estímulo do talento matemático entre o alumnado de 12 e 13 anos.
En total inscribíronse 156 estudantes, dos que 54 son rapazas e 102 rapaces. Por provincias, 97 proceden de A Coruña, 38 de Pontevedra, 13 de Ourense e 8 de Lugo. Do conxunto de participantes, 112 cursan estudos en centros públicos e 43 en centros privados ou concertados, representando a 56 localidades de 34 concellos galegos.
Con esta nova convocatoria, o programa suma xa 485 mozos e mozas seleccionados desde a súa posta en marcha. Ademais, máis de 5.300 estudantes participaron nas probas de acceso ao longo das súas dezanove edicións.
Os preseleccionados daranse a coñecer antes do 30 de xuño
A proba, de dúas horas e media de duración, consistiu na resolución de cinco problemas de distinto tipo. As probas corríxeas de forma anónima un equipo de dez profesores, con dúas correccións independentes para cada problema, mentres que a preselección é feita polo conxunto do comité.
A lista alfabética dos preseleccionados farase pública na páxina web do proxecto (www.estalmatgalicia.com) antes do 30 de xuño. Os primeiros 25 rapaces e rapazas preseleccionados e os seus pais/nais/titores serán convocados a unha entrevista persoal, pois deberán adquirir o compromiso de acudir ás actividades do Proxecto.
As actividades terán lugar na Facultade de Matemáticas. A duración é de tres horas por sesión, nas mañás dos sábados dos dous vindeiros cursos académicos (20 sesións cada ano), con posibilidade de continuar un curso mais, Estalmat Pi (15 sesións).
