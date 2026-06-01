La explosión de una bombona de un soplete de cocina deja un herido en una vivienda de Vista Alegre, en Santiago

Un vecino de Santiago ha resultado herido leve este lunes tras explotar una bombona de soplete de cocina en su vivienda de Vista Alegre. La deflagración ha originado un incendio en la cocina que ha inundado de humo el resto de la casa, lo que ha movilizando a los Bomberos, Policía Local y Nacional y a Urxencias Sanitarias.

Según la información facilitada por el 112 Galicia a EL CORREO GALLEGO, recibieron el aviso por medio del propietario de la vivienda afectada alrededor de las 07:20 horas. Este hombre alertaba de que se había producido la explosión de una bombona de soplete de cocina y que su vivienda estaba ardiendo. Asimismo, solicitó asistencia sanitaria.

Dos dotaciones de Bomberos

El suceso ha tenido lugar en el número 15 de la rúa das Salvadas, en las inmediaciones del Complejo Deportivo Santa Isabel. Tal y como explican a este diario desde el parque compostelano, hasta el lugar se han desplazado dos dotaciones de los Bomberos, los cuáles todavía trabajan en el inmueble para controlar la situación.

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Un camión de los Bomberos de Santiago durante una actuación en una imagen de archivo / E.N.

Quemaduras de carácter leve

Desde la Comisaría de la Policía Nacional en Santiago indican que la deflagración ha afectado directamente a la cocina, donde se produjo el incendio, y que su propietario, "ha sufrido quemaduras de carácter leve". Unas heridas que han sido atendidas por los servicios sanitarios desplazados al lugar. Sin embargo, "no ha sido necesario su traslado a un centro hospitalario", explican. (NOTICIA EN AMPLIACIÓN)