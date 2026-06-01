Feid, estrella del reguetón, anuncia un concierto en Santiago en julio: fue pareja de Karol G y ha colaborado con Bad Bunny

Feid, estrella del reguetón, anuncia un concierto en Santiago. El músico colombiano, que fue pareja de otro icono de la música urbana latina como Karol G, ha colaborado a lo largo de su carrera con otras leyendas de la escena como el omnipresente Bad Bunny, que está ahora mismo de gira por España (lo prueba el videoclip a medias con él y Beele del tema "Mango y ron").

Feid acumula más de 7 millones de personas suscritas a su canal de Youtube. Debe su fama a hits como "Luna" (grabada con ATl Jacob), "Perro negro" (cob Bad Bunny) o "Bubalu" (con Rema). Aparte de reguetón, Feid ofrece en su repertorio canciones de arembi, pop latino y trap.

Gira por varias ciudades tras llenos en EEUU

Feid suma más de 37 millones de escuchantes en Spotify, más de 14 millones se followers en Instagram y visita Galicia dentro de la gira "Falxo Tour 2026", donde además actúa el 16 de julio en Madrid, el 18 en Barcelona, el 24 en Alicante y el 25 en Murcia.

"Después de agotar todas las entradas en sus 14 conciertos ofrecidos por Estados Unidos, Feid viene a España para ofrecer cinco conciertos en un formato diferente y novedoso", según explica su promotor en Galicia, Virvi Fraga, "ya que serán conciertos en espacios singulares, si bien está por saberse dónde va a actuar en Santiago. Este promotor galllego ya trajo a Galicia antes a artistas latinos de fama como Juan Luis Guerra.

Acceso

"El acceso a los conciertos estará vinculado a The Green Print, la comunidad creada por el cantante para tener una relación más directa con sus seguidores y ofrecer experiencias exclusivas", apuntan sin dar más detalles sobre la fecha de la venta de entradas ni su precio aunque está por saberse en que recinto se hará ese show, sí han asegurado a EL CORREO GALLEGO que se hará "con un formato para unos 5.000 o 6.000 espectadores y con un show inmersivo para que el público sienta su cercanía".

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El concierto de Feid en Santiago refuerza una agenda de conciertos en la capital gallega que en junio va bien cargada con festivales como O Son do Camiño o las visitas de Camela y El Último de la Fila, entre otras muchas propuestas de estilos muy variados.