La heladería artesana que triunfa en el casco histórico abre en Santiago su segundo local con helados sin lactosa

Con el verano ya asomando por la esquina, los cucuruchos con sus bolas de colores se dejan ver cada vez más por las calles de Compostela. Los golosos a los que se les antoje uno tienen muchas opciones entre las que elegir en la ciudad, algunas tan emblemáticas como los helados de Manolo Prieto y otras más recientes que han logrado hacerse un hueco en el corazón de los picheleiros.

Una de estas firmas artesanales ha conseguido una lista tal de aficionados que se prepara para abrir su segundo local en la urbe. Se trata de la heladería Copacabana, famosa por sus sabores de frutas y de tartas, que aterrizará en la Rúa da Acibechería este 6 de junio con una promoción especial de apertura y una apuesta firme por los helados sin lactosa.

Copacabana, la firma heladera artesana que se apodera del casco histórico de Compostela

Con raíces en Pontevedra, la heladería Copacabana parece decidida a conquistar el casco histórico. Allí, en la Rúa do Vilar, es donde se instaló hace ya varios años, tras el éxito que había cosechado la firma de Begoña Rodríguez y José Manuel Iglesias en las Rías Baixas.

A partir de este sábado, habrá un nuevo local en el que despacharán sus helados, sus crepes y sus gofres artesanales, justo en el número 19 de la Rúa da Acibechería. La nueva tienda de Compostela celebrará la inauguración a partir de las 17.00 horas repartiendo crepes gratis a los primeros cien clientes, que, probablemente, aprovecharán para catar también sus famosos helados de frutas y el postre de moda del momento: el açai de Brasil.

En la tentadora vitrina de este establecimiento no faltarán los clásicos más históricos, como el chocolate, pero también los de fresa o limón y el de menta, que encandila a los turistas que se pasean por la zona vieja de Santiago. Pero, si a alguien va a conquistar este segundo local del Copacabana es a los intolerantes a la lactosa, ya que ellos también podrán degustar estos manjares fríos sin tener que recurrir a los polos a base de agua.

Al igual que los de la Rúa do Vilar, los de la Acibechería serán helados cremosos, similares a los tradicionales, y algunos incluso aptos para celiacos. "Los helados son totalmente artesanales, sin demasiado azúcar y exquisitos. Si además sois intolerantes a la lactosa, los de frutas son espectaculares", asegura Misha Millinery, una de esas clientas que se declara "fiel" a la heladería, en la que también se despacharán smoothies y batidos.

Galicia en un helado

Además de por ofrecer helados adaptados a las intolerancias alimentarias, esta heladería santiaguesa destaca por tener algunas opciones curiosas en sus cubetas. Por ejemplo, su ya icónico helado de tarta de cereza o el de requesón, con el que muchos se acercan al requeixo gallego.

Todos ellos se fabrican en el obrador que los propietarios tienen en Pontevedra, desde donde viajan para lucirse en las calles compostelanas sobre el barquillo o asomando sobre el borde de las tarrinas. Las crepes, a las que se les añaden toppings como el chocolate o incluso el mismo helado, se hacen ante el cliente y los gofres también son caseros.

El segundo local de Copacabana se unirá a otras propuestas de la ciudad, como Moito Ice o la popular Bico de Xeado que, parece, no tendrán que repartirse demasiado la clientela. Y es que los heladeros prevén que haya demanda suficiente para todos y que el sector viva este 2026 una de sus épocas doradas.