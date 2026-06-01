Huelga de limpieza en los colegios públicos de Santiago: el personal sale a la calle con fregonas y bolsas de basura

La huelga de conserjes y limpieza en los colegios públicos de Santiago ha arrancado este lunes con una 'rondalla porcona', en la que los trabajadores han salido marchado por las calles del casco histórico con fregonas y bolsas de basura. Se han desplazado hasta el pazo de Raxoi, sede del Concello, para denunciar la "precariedad" que sufren debido a los incumplimientos de la empresa concesionaria, a la que acusan de no implementar las mejoras laborales previstas en el nuevo contrato.

Según la CIG, el paro cuenta este lunes con un seguimiento del 100 %. Paulo Rubido, miembro de la Executiva Confederal del sindicato, afirmó que este apoyo a la huelga demuestra "o enorme malestar existente entre o persoal pola negativa da empresa a aplicar unhas melloras que xa están financiadas a través do novo contrato". Rubido añadió, en declaraciones a Europa Press, que no hay personal afectado por la convocatoria que haya acudido a su puesto de trabajo, además de que "non vai haber actividade nos pavillóns municipais pola tarde", sin actividades extraescolares y entrenamientos suspendidos.

Falta de comunicación

Bajo una pancarta en la que se podía leer 'Non á miseria nas contratas do Concello', los manifestantes han partido de la Praza de Galicia a las 11.00 horas rumbo a la Praza do Obradoiro, donde se produjo una concentración para reclamar una solución inmediata al conflicto. La situación de "precariedade" afecta a unos 45 trabajadores, que reclaman el pago del plus salarial existente en otros contratos de la limpieza municipal, el complemento del 100% de las bajas por enfermedad común, el incremento de las jornadas, la transformación de los contratos fijos discontinuos en indefinidos y la eliminación de la parcialidad que afecta la buena parte de la plantilla.

Rubido incidió en que estas medidas no son una demanda nueva ni suponen ningún coste adicional para la Administración. "A empresa xa está cobrando os importes correspondentes ao novo contrato, incluídas as cantidades destinadas a financiar estas melloras. O que non pode ser é que uns cartos públicos que teñen como finalidade dignificar as condicións laborais rematen quedando nas contas da concesionaria", denunció.

Nueva jornada de huelga el día 16

A la jornada de huelga convocada para este lunes y martes, 1 y 2 de junio, se sumará un nuevo paro el próximo martes 16. Además, el personal advierte de la posibilidad de convocar una huelga indefinida desde el comienzo del próximo curso escolar. "Xa dixemos desde o principio que o noso obxectivo é que se cumpra o contrato e que as melloras cheguen ás traballadoras e traballadores. Pero se empresa e Concello seguen bloqueando a situación, a asemblea valorará novas medidas de presión e mesmo a convocatoria dunha folga indefinida ao inicio do próximo curso escolar", subrayó Rubido.

Desde la representación sindical insisten en que durante los últimos meses han mantenido una actitud de diálogo y han procurado vías de entendimiento para facilitar la aplicación de las mejoras previstas. Sin embargo, denuncian que ni la empresa ni el Concello han ofrecido hasta el momento una respuesta satisfactoria.

Las protestas continuarán este martes con la segunda jornada de huelga, que incluirá visitas a los centros educativos para informar a los padres y madres, tal como hicieron este lunes, y una movilización con la 'rondalla porcona' desde San Caetano hasta la Praza do Obradoiro.

La Consellería de Educación ha decretado unos servicios mínimos para la huelga de los trabajadores de la empresa Lacera, que realizan las tareas de limpieza y conserjería en los centros públicos de infantil y primaria, por la que establece un conserje por centro durante el horario escolar.