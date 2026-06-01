La investigación y la empleabilidad sitúan a la USC entre las mejores universidades del mundo.

El Center for World University Rankings (CWUR) mantiene a la USC entre las mejores universidades del mundo al situarla en el puesto 521 de un total de 21.291 instituciones académicas. Sus mejores resultados corresponden al rendimiento investigador, ámbito en el que ocupa la posición 488 a nivel internacional, y a la empleabilidad (puesto 940). Estos indicadores contribuyen a que la universidad compostelana se sitúe en la duodécima posición entre las españolas incluidas en esta clasificación. Además, ocupa el puesto 197 entre las universidades europeas.

En el ámbito gallego, la Universidade de Vigo (UVigo) figura en la posición 833 del ranking mundial y en el puesto 27 a nivel nacional, mientras que la Universidade da Coruña (UDC) se sitúa en el lugar 981 del mundo y en el 34 de España.

La metodología empleada por CWUR parte de una serie de indicadores estructurados en cuatro ámbitos. Por una parte, la calidad de la educación se mide a través del número de estudiantes que han obtenido distinciones académicas en relación con el tamaño de la institución. Este ítem conforma el 25% de la puntuación final en el ranking.

El estudiantado que ha obtenido puestos ejecutivos de relevancia en las principales compañías del mundo es el indicador que CWUR toma en consideración a la hora de abordar el nivel de empleabilidad y que tiene un peso del 25% en el cómputo global de la clasificación.

El personal docente e investigador que haya obtenido distinciones académicas sirve para medir la calidad de los centros con un peso del 10% en el conjunto de la puntuación final. Finalmente, en el indicador relativo a la investigación científica, CWUR analiza el número total de artículos publicados (10%), el número de artículos publicados en revistas de primer nivel (10%), el número de artículos publicados en revistas de gran influencia (10%), así como el número de artículos más citados (10%). Los datos se obtienen a través de la información suministrada por las propias universidades, así como mediante encuestas.