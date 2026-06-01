Investigadores galegos analizan en Santiago o potencial dos nanomateriais para a eliminación de contaminantes da auga
A Real Academia Galega de Ciencias organiza unha xornada para divulgar o papel dos nanomateriais fronte aos desafíos ambientais e enerxéticos
L.R.
Santiago acolle este luns 1 e martes 2 de xuño o ciclo Nanotecnoloxía ao servizo da sociedade: retos e solucións do presente e do futuro organizado pola Real Academia Galega de Ciencias (RAGC), en colaboración coa Deputación da Coruña, promove o ciclo. A presentación, así como unha serie de conferencias sobre a introdución á nanotecnoloxía, terá lugar esta tarde no Instituto de Materiais (iMATUS) da Universidade de Santiago. A segunda destas xornadas será mañá no Centro de Investigación Interdisciplinar en Tecnoloxías Ambientais da Universidade de Santiago (CRETUS). Á súa presentación asistirá o presidente da Academia, Juan Lema; o académico e director do CRETUS, Gumersindo Feijoo; e os coordinadores do ciclo: José Rivas, académico da RAGC e investigador do Instituto de Materiais da USC (iMATUS); e Rosa Menéndez, investigadora do CSIC. A actividade, que se poderá seguir a través da canle de Youtube da RAGC, continuará o mércores en A Coruña e o xoves en Ferrol.
Nesta sesión abordarase como a nanotecnoloxía está a transformar o deseño e uso de materiais, ofrecendo solucións innovadoras para os retos industriais, enerxéticos e ambientais. “Afondarase en como a manipulación da materia a escala nanométrica permite crear materiais máis resistentes, lixeiros e eficientes; ademais de tecnoloxías clave para a transición enerxética e a sustentabilidade. Analizaranse avances en almacenamento enerxético, baterías de nova xeración, paneis solares de alto rendemento e procesos que optimizan o uso de recursos. Tamén se amosarán aplicacións ambientais como a depuración de augas, a captura de contaminantes e o desenvolvemento de tecnoloxías máis limpas”, explican os coordinadores desta iniciativa.
A eliminación de microcontaminantes nas augas residuais
A xornada abrirase coa intervención da catedrática da USC María Teresa Moreira, que abordará un dos principais retos ambientais actuais: a eliminación de microcontaminantes nas augas residuais. A investigadora lembrará que estes compostos persistentes non son eliminados de forma eficaz polos sistemas convencionais de depuración, polo que a nova Directiva de Tratamento de Augas aposta por tecnoloxías avanzadas para a súa redución. Neste contexto, destacará o potencial dos sistemas fotocatalíticos baseados en nanomateriais, que permiten mellorar a eficiencia dos tratamentos con menor consumo enerxético e impacto ambiental. “As plantas de tratamento enfróntanse a un gran reto”, advirte a experta.
O papel do carbono na transición enerxética
No encontro participará tamén Ana Arenillas, investigadora do CSIC, que desenvolve o seu labor no Instituto de Ciencia y Tecnología del Carbono en Oviedo. Afondará no emprego de nanomateriais para a obtención dunha enerxía limpa, segura e sostible. Nesta liña, apunta que “el carbono mantiene una relevancia indiscutible en la transición energética gracias a su extraordinaria versatilidad. En particular, el desarrollo de nanomateriales de carbono abre nuevas oportunidades para mejorar la eficiencia y sostenibilidad de tecnologías clave”.
A transformación do CO₂ en produtos con valor engadido
Carlos Prieto, investigador do CSIC no Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid, indica que dous dos temas de investigación máis importantes para facer fronte ao quecemento global son os encamiñados á redución do uso de combustibles fósiles e á redución de emisión de CO₂. “En ambos se necesitan nuevas tecnologías sostenibles en las que los nanomateriales resultan facilitadores de la producción de hidrógeno y para la transformación del CO₂ en productos con valor añadido”, destaca-. O experto explicará algunhas das técnicas para a preparación de nanomateriais con aplicación nas citadas tecnoloxías. Trátase de técnicas que evitan a contaminación dos nanomateriais con elementos non desexados, ao tempo que se manteñen todas as propiedades asociadas ao tamaño nanométrico.
O uso de nanomateriais contra a contaminación da auga
A xornada pecharaa Yolanda Piñeiro, investigadora do Instituto de Materiais da Universidade de Santiago (iMATUS). Centrarase no uso de nanomateriais contra a contaminación da auga. Así, referirase ao feito de que “a actividade humana introduciu de maneira masiva e sostida numerosas substancias contaminantes de variado perfil químico, cuxo efecto se amplifica grazas a un vehículo natural como é a auga, que mobiliza contaminantes a puntos moi distantes do planeta”. A esta circunstacia, a experta indica que “cómpre engadir os efectos do cambio climático, que está a alterar substancialmente os patróns de precipitación e modificando os ciclos de aparición de contaminantes naturais. A súa presenza en augas, solos e vexetación introdúceas na base da cadea alimentaria, tanto de ecosistemas naturais como en matrices alimentarias para seres humanos, ganderías e piscifactorías, con impacto directo na saúde e na economía”.
