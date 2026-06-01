Una desaparición en Galicia y 24 horas de tensión: así es la nueva novela que Manuel Jabois presenta en Santiago

Tras el éxito de Mirafiori, el escritor y periodista gallego Manuel Jabois vuelve con su última novela La víspera (Alfaguara), en la que explora la "fascinante" relación entre una madre y su hijo y acerca al lector a la institución más compleja de todas: la familia.

La novela, ambientada en Galicia, transcurre a lo largo de 24 horas marcadas por la tensión y los secretos familiares. La historia gira en torno a Amalia Constenla, una madre que, en la víspera de su cumpleaños, se encierra en su casa a preparar todo para la celebración.

Mientras, el pueblo se llena de periodistas y policías tras la desaparición de dos niños durante una carrera popular. A partir de ahí, la novela explora hasta dónde somos capaces de llegar para proteger a un familiar, planteando dilemas morales sobre los límites de la maternidad.

Presentación de 'La víspera' de Manuel Jabois en Santiago / Librería Cronopios

Entre secretos y silencios, que se van alternando con el humor irónico tan característico del autor, La víspera arrastra al lector a un viaje lleno de culpa, redención y sacrificio.

Presentación en Santiago

La presentación, organizada por la Librería Cronopios de Santiago, tendrá lugar este martes 2 de junio en el Colegio Mayor San Agustín (rúa San Agostiño, 2) a partir de las 20.00 horas. Durante la misma, el autor conversará con Tito Asorey.

Sinopsis de La víspera

«Entre una pistola de imitación y una de verdad, la diferencia es la bala. Sólo apretando el gatillo puede saberse la verdad. Y lo mismo pensó Amalia Constenla con tantas cosas en la vida».

Amalia cumple sesenta y cinco años mañana. Pero hoy todavía es la víspera. Se encierra en casa a preparar comida y a limpiar para que todo brille mientras espera a sus hijos. Fuera, policías y periodistas ocupan el pueblo a causa de un suceso que paraliza durante veinticuatro horas el país.

En esta perturbadora historia que transcurre en un solo día, una protagonista inolvidable, Amalia Constenla, mueve los límites morales y arrastra al lector a un viaje de sacrificio, culpa y redención. Manuel Jabois construye en torno a una madre y su hijo una indagación incómoda sobre el origen y el destino de la primera institución de todas: la familia.

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«Hay familias que llevan años empapadas en gasolina bailando sobre un lecho de plásticos y papeles viejos sin que nadie, por pudor o por piedad, se anime a tirarles una cerilla encendida».