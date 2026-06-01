El maratón del bachillerato encara ya la meta de la PAU para casi 2.500 alumnos en Santiago

Concentrada en un período de tres días, que en el caso de Galicia este año arrancará el 2 de junio, los nervios que se generan en torno a la Prueba de Acceso a la Universidad, conocida como la PAU, se sustentan en que de la nota que en ella se consiga dependerán en buena parte las opciones de elección del grado superior a cursar. No se trata por tanto de aprobar, ya que es algo que obtienen casi todos los que se presentan, sino de lograr la llave de acceso a aquello en lo que uno quiera formarse durante los próximos años.

Y esa circunstancia es la que más preocupa a la inmensa mayoría de los 2.472 estudiantes que están convocados a las diferentes sedes de Santiago este martes, a partir de las 09:00 horas.

Será entonces cuando se adentren en el sprint final de un maratón para el que llevan preparándose dos años y que algunos ultiman estos días con las clases de refuerzo que les ofrecen los docentes de sus respectivos institutos en cada una de las materias a las que tienen que hacer frente.

Profesorado a disposición de los aspirantes

Es el caso del IES As Fontiñas, donde su directora, Chus Prieto, explica que «una vez rematan las clases en segundo de bachillerato, todo el profesorado queda a disposición del alumnado para preparar la PAU con el mismo horario que tenía», y añade que «incluso hay quien lo hace fuera de ese horario» para facilitarles la asistencia y que puedan economizar el tiempo.

Se trata, como apunta a EL CORREO GALLEGO, de una iniciativa con muy buena acogida entre los estudiantes, para quienes la asistencia es voluntaria.

Además de la entrega del personal docente, menciona la labor de la orientadora del centro, Laura Barreales Cardin, quien les da herramientas para aprender a controlar los nervios y «realiza una labor fantástica ayudándoles a elegir las materias a las que presentarse cuando hacen la matrícula para la PAU, les indica dependiendo de qué grado vayan a querer estudiar qué pondera y qué no, o les recomienda que se centren en dos optativas para sacar mejor nota en vez de presentarse a las cuatro».

Información sobre el procedimiento a las familias

Todo ello dentro de una larga preparación en la que, como subraya la directora de este instituto de Santiago, a principios de curso «se fue por las aulas y se explicó en reuniones con las familias todo el procedimiento a seguir y cómo matricularse para los grados».

De los 28 alumnos que cursan segundo de bachillerato en el IES As Fontiñas, en esta primera convocatoria están matriculados 16 para la cita en la Facultad de Derecho de la Universidade de Santiago (USC), mientras que los que tienen asignaturas pendientes podrán presentarse en la extraordinaria entre el 30 de junio y el 2 de julio.

IES As Fontiñas, único en Santiago con bachillerato general

Chus Prieto, que destaca que su instituto es el único de todo Santiago que ofrece la oportunidad de cursar el bachillerato general, «un bachillerato más flexible que permite un itinerario no tan cerrado para aquellas personas que todavía no tienen muy claro qué estudiar después o para quienes van a decantarse por carreras no tan específicas», aclara que hay a quien «no le da la nota para entrar en el grado de Medicina y decide hacer un ciclo superior sanitario porque con la nota del ciclo y las optativas de la PAU, que se guardan tres años, puedes acceder posteriormente». Una amplia oferta académica que aparece detallada en la web del propio centro.

En un fin de semana en el que no pocos progenitores rememorarán los días en los que ellos afrontaron la entonces llamada selectividad, desde el IES de Sar su directora, Julia Vilaboa, admite que llegados a este punto son sobre todo «as familias as que están facendo esa labor de axudarlles a controlar os nervios», si bien en el instituto «durante o curso houbo momentos de ansiedade e preocupación porque isto é unha carreira de fondo, e o último sprint poida que se viva máis nas casas».

Además, entiende que encarando ya esta recta final, los alumnos se encierran a estudiar.

Disipar dudas con los docentes

No obstante, durante todas estas semanas y hasta la víspera de la prueba, los ochenta aspirantes a superar la PAU del IES de Sar cuentan con el apoyo del profesorado en las aulas para resolver dudas o incidir en aquellas cuestiones que más se les atragantan.

Y ya el próximo martes, cuando estén citados, en su caso en la Facultad de Filosofía de la USC, avanza que además de un profesor designado por cada centro que exige la normativa, «iremos ata alí varios docentes para darlles aos alumnos un pouquiño de ánimo nesas primeiras horas da proba».

Ánimo y templanza es lo que queda por desear tanto a los casi 2.500 estudiantes que se presentarán en Compostela en esta convocatoria ordinaria como al conjunto de los más de 13.400 que lo harán en toda la comunidad, además de recordarles que el trabajo principal lo vienen haciendo de muy atrás para tener garantizada una solvencia que el año pasado se materializó en un 95,58 por ciento de aprobados en la PAU.

Fuera dispositivos ilícitos

Que nada les estropee la posibilidad de demostrar todo lo aprendido, ni siquiera la tentación de recurrir a dispositivos tecnológicos de última generación para intentar ganar en seguridad, en primer lugar porque no lo necesitan, y en segundo porque puede echar por tierra de la forma más absurda toda la dedicación de estos años.

Y es que, como advertía esta misma semana la Comisión Interuniversitaria de Galicia en un aviso para navegantes, los profesores podrán examinar todo el material de los estudiantes y, si encuentran a alguno copiando o haciendo un uso ilícito de determinados dispositivos, será expulsado de la prueba.