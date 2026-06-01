Visita do vicerreitor de Innovación e Transferencia do Coñecemento
O Biopolo Sionlla xa ten en funcionamento as dúas primeiras spin-off da USC
I-Grape e Neutron Insights, xurdidas da incubadora universitaria Bioincubatech, xa desenvolven a súa actividade no centro biotecnolóxico á espera de novas incorporacións
L.R.
O novo vicerreitor de Innovación e Transferencia do Coñecemento da Universidade de Santiago (USC), Marcelino Maneiro, visitou hoxe o Biopolo Sionlla, acompañado polo vicerreitor de Economía, Infraestruturas e Sostibilidade, Pablo Durán, e por membros do consello de administración de Sionlla Biotech; o director da Área de Valorización, Transferencia e Emprendemento (AVTE) da USC, José Luis Villaverde, e a técnica de AVTE, Soledad Anguiano.
A USC e o Biopolo Sionlla asinaron o pasado mes de novembro un convenio de colaboración para o traslado da infraestrutura de Bioincubatech da USC (Incubadora de Alta Tecnoloxía para o fomento da innovación e transferencia de biotecnoloxía no ámbito da saúde e as tecnoloxías alimentarias ás micropemes) ao Centro de Servizos Innovadores para Empresas Biotecnolóxicas do Biopolo Sionlla. Dito traslado, ten como obxectivo que as spin-off universitarias se desenvolvan nunha contorna empresarial, reservándose laboratorios especificamente para elas. Actualmente, xa hai dúas empresas instaladas, I-GRAPE e NEUTRON, e estanse equipando os laboratorios para a chegada doutras spin off da incubadora universitaria.
“O Biopolo da Sionlla configúrase como un espazo estratéxico chamado a converterse nun núcleo de referencia en innovación biotecnolóxica. Dende a USC destacamos a importancia de consolidar un entorno aberto, dinámico e conectado co mundo, capaz de transformar o coñecemento xerado nos laboratorios en solucións reais para a sociedade. Para acadar todo o seu potencial, é preciso fomentar a colaboración entre administracións públicas, universidade, empresas e sociedade civil. Esta cooperación será clave para impulsar un proxecto que se presenta como unha oportunidade histórica para Santiago de Compostela”, indicou Marcelino Maneiro.
Pola súa banda, o presidente do consello de administración de Sionlla Biotech, José Fernández Alborés, explicou que a Universidade é un socio estratéxico neste proxecto e, neste senso, a incorporación de empresas da incubadora universitaria ao centro de servizos innovadores do biopolo é “un gran paso para seguir avanzando no proxecto da Sionlla, estimulando a transferencia do coñecemento e as sinerxías entre os eidos universitario e empresarial para que o talento quede no noso contorno”.
Estas son as spin-off da USC incorporadas xa ao Biopolo Sionlla
I-Grape é unha spin-off, derivada da USC, dedicada á obtención de extractos polifenólicos a partir do bagazo da uva variedade albariño, ademais doutros extractos naturais bioactivos obtidos a partir de residuos de orixe vexetal da industria agroalimentaria e forestal, para o que utiliza técnicas medio ambientais sostibles e seguindo os principios de economía circular.
Neutron Insights xorde como spin-off do Instituto Galego de Física de Altas Enerxías (IGFAE). Trátase dunha compañía que está a desenvolver unha tecnoloxía innovadora —o uso de neutróns— para superar as limitación das radiografías convencionais no terreo industrial, co obxectivo de producir un novo dispositivo capaz de penetrar en materiais densos.
