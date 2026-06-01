Patricia Iglesias evita posicionarse sobre su posible candidatura en Santiago: el PSOE tiene “muchas personas válidas”

En el PSOE de Santiago hay “muchas personas muy válidas” para ser candidatas a la Alcaldía de la capital gallega. Así se ha pronunciado la diputada del Grupo Socialista Patricia Iglesias, quien este lunes ha evitado postularse pese a que suena desde hace tiempo como una de las posibilidades de los socialistas de cara a las elecciones municipales del próximo año. Iglesias se ha pronunciado de esta forma después de que la actual vicesecretaria general del partido en la ciudad, Marta Álvarez Santullano, haya trasladado a la dirección del partido su disposición a ser candidata, según informó la semana pasada Cadena Ser.

Iglesias ha valorado “cualquier nombre que se proponga”, ya que en la agrupación de Santiago “tenemos un banquillo de primera división; seguramente otros partidos no pueden decir lo mismo”. En todo caso, la diputada socialista ha abogado por “respetar los procesos internos” del partido, ya que el PSOE celebrará el próximo 27 de junio un Comité Federal que servirá para preparar los próximos comicios municipales.

También ha reivindicado así que los aspirantes socialistas se decidirán mediante un proceso de primarias, que permitirá elegir a los mejores candidatos, frente a otros partidos que “no pueden decir lo mismo”: “En el PP e incluso en el BNG realmente funciona más bien el dedazo”. Así las cosas, la diputada del PSdeG ha insistido en que lo importante de cara a los comicios locales es “el proyecto” del partido que va más allá de las personas que lo encabecen pese a que “en el PSOE de Santiago “tenemos muchas personas y muy válidas que pueden ser candidatas”.

El nombre de Patricia Iglesias suena desde hace tiempo como posible candidata para las municipales de 2027, especialmente después de entrar recientemente hasta la dirección del PSOE gallego. La parlamentaria ha pasado en apenas dos años de concurrir a las elecciones autonómicas como independiente dentro de la lista del PSdeG a afiliarse hace poco tiempo y, en marzo entrar en la dirección. Ahora, Iglesias ocupa un lugar destacado en las quinielas para disputar la alcaldía de la capital gallega junto al delegado del Gobierno, Pedro Blanco, y el exalcalde de Ames, José Manuel Miñones.

También está aún en el aire la decisión de las concelleiras no adscritas -Mila Castro, Gonzalo Muiños, Mercedes Rosón y Marta Álvarez- sobre si presentan o no candidatura. Hasta el momento, lo único que se sabe es que la decisión que tomen será "colectiva", es decir, si se presentan lo harán en grupo.

Verea y Sanmartín

El resto de partidos ya ha desvelado a sus candidatos. En el caso del PP, la precampaña se coló en la Ascensión, dado que Alfonso Rueda despejó definitivamente cualquier duda sobre el futuro candidato popular en la carballeira de Santa Susana. Rueda confirmó públicamente que Verea volverá a ser la apuesta del Partido Popular para las municipales de 2027 y defendió la necesidad de un “cambio” en la capital gallega ante la “sensación de paralización” que, a su juicio, atraviesa la ciudad.

Asimismo, el 22 de mayo, en la Terraza del Hotel Costa Vieja y tras el lema “En el buen camino”, la líder del BNG, Ana Pontón, presentó la candidata del partido a las municipales de 2027, la actual alcaldesa Goretti Sanmartín. Pontón afirmó que la Asamblea Local la eligió “por unanimidad y aclamación” e hizo una apuesta: “Hace tres años dije que iba a hacer historia y hoy tengo claro que va a conseguir el apoyo mayoritario” de la vecindad de Santiago. Ambas líderes nacionalistas hicieron balance de estos tres años de gobierno local, y Sanmartín aseguró que “doy este paso con todas las ganas para que Compostela siga avanzando, estamos en el buen camino para consolidar el proyecto”.

Por último, Compostela Aberta (CA) prevé nombrar a su candidato a la Alcaldía de Santiago después del verano, siguiendo sus plazos «habituales». La portavoz municipal del grupo y teniente de alcaldesa, María Rozas, ha marcado este momento del año como el tiempo acostumbrado por la formación para elegir quién liderará su candidatura a las municipales, previstas para mayo de 2027. «Compostela Aberta tiene como habitual nombrar a su candidato después de la vuelta del verano. Estos son los tiempos habituales de mi organización», ha dicho este viernes, preguntada por esta cuestión en una rueda de prensa. De esta forma, cuando su organización realice este proceso, darán cuenta de la candidatura.