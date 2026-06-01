Un proyecto testeado en Santiago consigue eliminar del agua el 90 % de los contaminantes

El proyecto europeo Waterun, realizado en parte en Santiago, acaba de finalizar tras cuatro años desarrollando soluciones innovadoras para prevenir y mitigar la denominada contaminación difusa, es decir, aquella que procede de distintas fuentes, causada por las aguas de escorrentía urbana. El principal hito de este programa pionero ha sido la aportación de soluciones con las que se ha conseguido eliminar hasta el 90 % de determinados contaminantes presentes en este tipo de aguas.

Financiado por el programa Horizonte Europa, el proyecto ha trabajado en Santiago, Aarhus (Dinamarca) y Amman (Jordania), combinando tecnologías innovadoras, Soluciones Basadas en la Naturaleza (NbS por sus siglas en inglés) y procesos de cocreación con actores locales para avanzar hacia una gestión más sostenible del agua. En la capital gallega, el Cetaqua (Centro Tecnológico del Agua), en colaboración con Veolia -antes Viaqua-, la Universidade da Coruña (UDC) y el centro tecnológico Aimen, ha desarrollado unidades piloto de NbS y Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SuDS) en los polígonos industriales del Tambre y A Sionlla, con capacidad para tratar más de 10 metros cúbicos de agua al día y reducir contaminantes como microplásticos, hidrocarburos, metales pesados y sólidos en suspensión.

Protección de ecosistemas

La eliminación de hasta el 90 % de los contaminantes con la aplicación de estas soluciones contribuye a proteger ecosistemas de alto valor ambiental, como el río Sar y el río Sarela, y demuestra el potencial de las infraestructuras verdes y azules —basadas en procesos naturales para gestionar el agua— para mejorar la resiliencia urbana frente al cambio climático.

"Los resultados obtenidos demuestran que las NbS pueden mejorar la calidad de las aguas de escorrentía urbana. Además, se trata de soluciones descentralizadas, con bajas necesidades de operación y mantenimiento, que ayudan a mejorar la gestión de inundaciones y aportan beneficios ambientales adicionales", señala Sergio Santorio, Project Manager del proyecto e investigador en Cetaqua.

Encuentro en Santiago

Waterun se ha llevado a cabo en colaboración con administraciones públicas, industria, centros de investigación y otros actores vinculados a la gestión del agua urbana. Como cierre de esta línea de trabajo, se celebró en Santiago un encuentro orientado a consolidar los aprendizajes obtenidos durante los cuatro años de proyecto y trasladarlos al diseño de futuras infraestructuras verdes y azules. Durante la sesión, representantes de la administración pública, investigación, industria y gestión del agua analizaron los avances, identificaron retos y oportunidades de mejora y trabajaron conjuntamente en recomendaciones prácticas para facilitar la implementación de nuevas NbS en entornos urbanos.

Como parte de sus resultados, Waterun ha desarrollado herramientas orientadas a facilitar la planificación y gestión sostenible de las aguas urbanas. Entre ellas, destaca una guía práctica para apoyar la futura planificación de infraestructuras verdes y azules. El proyecto también ha elaborado un sistema que permite simular escenarios de escorrentía urbana y evaluar distintas estrategias de gestión basadas en dichas infraestructuras.