O PSdeG denuncia que Raxoi "bloquea" a modernización do deporte base en Santiago

Guinarte critica a falta de resposta do Goberno local a unha iniciativa que permitiría gravar e retransmitir partidos nas instalacións deportivas municipais sen custo para os clubs

O portavoz socialista, Sindo Guinarte, na Praza do Obradoiro / Cedida

O voceiro do Grupo Municipal Socialista, Gumersindo Guinarte, denunciou a falta de resposta do Goberno de Goretti Sanmartín a unha proposta presentada en outubro de 2024 para instalar sistemas de gravación e retransmisión automática nas instalacións deportivas municipais, unha ferramenta "xa implantada con éxito" noutras cidades e que permitiría "modernizar a actividade" dos clubs composteláns. A proposta e as críticas á demora municipal aparecen recollidas na documentación trasladada polo grupo socialista.

Guinarte advertiu de que resulta "inaceptable que un ano e medio despois da oferta siga sen existir unha resposta formal por parte do Goberno municipal", e lamentou que unha iniciativa que podería achegar "beneficios evidentes" para o deporte base continúe paralizada sen explicacións.

Aumento da visibilidade

O voceiro socialista sinalou que este sistema permitiría facilitar a gravación e retransmisión dos encontros deportivos, reducindo tarefas organizativas e custos para as entidades, ao tempo que aumentaría a visibilidade do traballo que realizan cada semana deportistas, adestradores, familias e directivas.

"Santiago non pode permitirse perder oportunidades por falta de decisión política", afirmou Guinarte, quen criticou que o Goberno local non realizase ata o momento unha análise técnica nin un proceso de diálogo cos clubs da cidade. O portavoz socialista advertiu ademais de que a ferramenta podería abrir novas vías para a captación de patrocinios e reforzar a sustentabilidade económica das entidades deportivas, nun contexto no que moitos clubs afrontan dificultades para financiar a súa actividade diaria.

Reclama unha resposta antes do 30 de xuño

Para Guinarte, "as dúbidas técnicas ou xurídicas resólvense con traballo, informes e vontade política, non deixando pasar os meses ata que as oportunidades desaparecen". Nese sentido, reclamou ao executivo local que abandone a súa "actitude pasiva" e actúe con "maior dilixencia" naquelas iniciativas que poden beneficiar ao tecido deportivo da cidade.

Por todo iso, o Grupo Municipal Socialista esixiu ao Goberno de Goretti Sanmartín "unha resposta inmediata e unha avaliación seria" da proposta antes do vindeiro 30 de xuño, co obxectivo de determinar a súa viabilidade.

