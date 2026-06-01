Mercadorías e sostibilidade
Raxoi avanza na posta en marcha da Plataforma Loxística: recibe a obra feita polo Consorcio
Fíxase o 20 de xuño como data para a completa execución desta instalación que vai servir mercadorías na cidade histórica con vehículos de cero emisións
O Consorcio de Santiago entregou a obra para o 'Centro loxístico de provisión e distribución de mercancías para o centro histórico', unha obra desenvolvida de par do espazo de Mercagalicia, no Polígono do Tambre. Unha obra que este luns recepcionou a xunta de goberno local e que vai surtir de mercadorías a cidade vella mediante o uso de "vehículos de cero emisións e de tamaño e peso reducidos".
Trátase con isto, como explicou en rolda de prensa a voceira do goberno, Míriam Louzao, de conseguir un reparto sostible e respectuoso coa conservación patrimonial. "Como sabedes, esta obra conta cunha subvención dentro do programa de axudas a concellos para a implantación nas zonas de baixas emisións e a transformación dixital sostible do Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia".
Unha axuda que se concedeu en febreiro de 2022 por un importe de 3.913.920 euros, procedentes de fondos europeos, "e sobre un investimento previsto de 4.348.800 euros". Unha vez obtida a subvención, en 2023, o Consorcio asumiu a súa construción a través da empresa estatal Tragsa.
A edil lembrou que a creación do centro loxístico de distribución de mercadorías "ten a súa orixe en varios documentos estratéxicos", como o Plan de Mobilidade Sostible ou a Axenda 2030, "e ten como obxectivo diminuir na cidade histórica as consecuencias negativas na calidade ambiental, no uso da rúas e prazas e tamén no patrimonio da alta presenza de vehículos de distribución".
Con esta meta o centro será nodo de recepción de cargas que logo serán repartidas dende o Tambre ao destino final, especialmente tendas de alimentación e locais da hostalaría.
Consulta preliminar
Míriam Louzao explicou que "xa a propia documentación elaborada para a candidatura á subvención, se recolía a necesidade de realizar unha consulta preliminar ao mercado orientada a operadores loxísticos para definir o modelo de colaboración público-privada máis adecuado para a xestión".
Unha consulta que realizou Mercagalicia, "a empresa de maioria municipal formada tamén por Mercasa", que desenvolveu a consulta entre setembro e novembro do ano pasado e da que se extrae "a necesidade de adoptar un modelo de gobernanza colaborativo que inclúa distintos sectores de actividades para reducir riscos e incrementar a capacidade e a confianza entre os operadores".
Ademais o estudo recomenda unha implantación por fases vinculada á viabilidade e á eficiencia da plataforma. "Os modelos económicos presentados polos operadores indican que o funcionamento deste servizo vai acadar o seu punto de equilibrio económico a medio e longo prazo".
Así mesmo, as conclusións da consulta "fan fincapé na información e nos datos que fornecerá o propio funcionamento da plataforma e na súa utilidade para replicar o proxecto, "cumprindo así o obxectivo de innovación que prevía a convocatoria da axuda".
A Plataforma
A nave da plataforma, cunha superficie construída de 2.335 metros cadrados, cunha zona de carga e descarga, e conta con catro áreas de aparcamento. Conta ademais con zonas para a recarga eléctrica dos vehículos e, como espazos diferenzados para a carga e descarga dos camións.
Segundo explicou a edil Louzao hai espazos con capacidade para sete vehículos simultáneos en acceso e cinco de saída, tamén para carga simultánea. Agora, é quenda do Concello de Santiago, que debe asumir ás obras de urbanización dos accesos exteriores á plataforma, "que non estaban incluídas no proxecto acordado co Consorcio e que teñen un orzamento de máis de 600.000 euros".
A concelleira engadiu que se están a preparar os expedientes para encargarlle a xestión da infraestrutura a Mercagalicia "que poderá establecer sinerxías coa súa actividade actual".
