Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Proyectos minerosInseguridad en SantiagoCalzados AnteloPAU en Santiago¿Adelanto electoral?
instagram

Mercadorías e sostibilidade

Raxoi avanza na posta en marcha da Plataforma Loxística: recibe a obra feita polo Consorcio

Fíxase o 20 de xuño como data para a completa execución desta instalación que vai servir mercadorías na cidade histórica con vehículos de cero emisións

O concello recepcionou este luns a obra do Consorcio na Plataforma Loxística

O concello recepcionou este luns a obra do Consorcio na Plataforma Loxística / Antonio Hernández

Ana Triñáns

Ana Triñáns

Santiago

O Consorcio de Santiago entregou a obra para o 'Centro loxístico de provisión e distribución de mercancías para o centro histórico', unha obra desenvolvida de par do espazo de Mercagalicia, no Polígono do Tambre. Unha obra que este luns recepcionou a xunta de goberno local e que vai surtir de mercadorías a cidade vella mediante o uso de "vehículos de cero emisións e de tamaño e peso reducidos".

Trátase con isto, como explicou en rolda de prensa a voceira do goberno, Míriam Louzao, de conseguir un reparto sostible e respectuoso coa conservación patrimonial. "Como sabedes, esta obra conta cunha subvención dentro do programa de axudas a concellos para a implantación nas zonas de baixas emisións e a transformación dixital sostible do Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia".

Unha axuda que se concedeu en febreiro de 2022 por un importe de 3.913.920 euros, procedentes de fondos europeos, "e sobre un investimento previsto de 4.348.800 euros". Unha vez obtida a subvención, en 2023, o Consorcio asumiu a súa construción a través da empresa estatal Tragsa.

A edil lembrou que a creación do centro loxístico de distribución de mercadorías "ten a súa orixe en varios documentos estratéxicos", como o Plan de Mobilidade Sostible ou a Axenda 2030, "e ten como obxectivo diminuir na cidade histórica as consecuencias negativas na calidade ambiental, no uso da rúas e prazas e tamén no patrimonio da alta presenza de vehículos de distribución".

Con esta meta o centro será nodo de recepción de cargas que logo serán repartidas dende o Tambre ao destino final, especialmente tendas de alimentación e locais da hostalaría.

Consulta preliminar

Míriam Louzao explicou que "xa a propia documentación elaborada para a candidatura á subvención, se recolía a necesidade de realizar unha consulta preliminar ao mercado orientada a operadores loxísticos para definir o modelo de colaboración público-privada máis adecuado para a xestión".

Unha consulta que realizou Mercagalicia, "a empresa de maioria municipal formada tamén por Mercasa", que desenvolveu a consulta entre setembro e novembro do ano pasado e da que se extrae "a necesidade de adoptar un modelo de gobernanza colaborativo que inclúa distintos sectores de actividades para reducir riscos e incrementar a capacidade e a confianza entre os operadores".

Ademais o estudo recomenda unha implantación por fases vinculada á viabilidade e á eficiencia da plataforma. "Os modelos económicos presentados polos operadores indican que o funcionamento deste servizo vai acadar o seu punto de equilibrio económico a medio e longo prazo".

Así mesmo, as conclusións da consulta "fan fincapé na información e nos datos que fornecerá o propio funcionamento da plataforma e na súa utilidade para replicar o proxecto, "cumprindo así o obxectivo de innovación que prevía a convocatoria da axuda".

A Plataforma

A nave da plataforma, cunha superficie construída de 2.335 metros cadrados, cunha zona de carga e descarga, e conta con catro áreas de aparcamento. Conta ademais con zonas para a recarga eléctrica dos vehículos e, como espazos diferenzados para a carga e descarga dos camións.

Segundo explicou a edil Louzao hai espazos con capacidade para sete vehículos simultáneos en acceso e cinco de saída, tamén para carga simultánea. Agora, é quenda do Concello de Santiago, que debe asumir ás obras de urbanización dos accesos exteriores á plataforma, "que non estaban incluídas no proxecto acordado co Consorcio e que teñen un orzamento de máis de 600.000 euros".

Noticias relacionadas y más

A concelleira engadiu que se están a preparar os expedientes para encargarlle a xestión da infraestrutura a Mercagalicia "que poderá establecer sinerxías coa súa actividade actual".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Detenido el profesor del Colegio Peleteiro investigado por una supuesta agresión sexual
  2. Fallece el neumólogo compostelano Juan Suárez Antelo a los 56 años
  3. El cielo de Santiago se llena de helicópteros militares de las Fuerzas Armadas tras la suspensión del desfile aéreo en Vigo
  4. El aeropuerto de Santiago se reactiva con el estreno de las rutas a Nueva York, Cork y Ámsterdam
  5. La emblemática churrería del barrio de San Pedro cierra una etapa de 16 años: 'Algunos clientes vienen tres o cuatro veces al día
  6. Una empresa gallega estudia crear una aerolínea con sede en Lavacolla
  7. El bar con uno de los bocadillos más famosos de Santiago: 'Llegué a vender 1.400 en 4 horas
  8. Una mujer se precipita al río Sar con su coche desde el parking del Hospital de Conxo y sale ilesa de milagro: 'Volvín nacer

Más de 2.000 metros cuadrados sobre el mar: el parque flotante más grande de España reabre a una hora de Santiago

Más de 2.000 metros cuadrados sobre el mar: el parque flotante más grande de España reabre a una hora de Santiago

Raxoi avanza na posta en marcha da Plataforma Loxística: recibe a obra feita polo Consorcio

Raxoi avanza na posta en marcha da Plataforma Loxística: recibe a obra feita polo Consorcio

El maratón del bachillerato encara ya la meta de la PAU para casi 2.500 alumnos en Santiago

El maratón del bachillerato encara ya la meta de la PAU para casi 2.500 alumnos en Santiago

Huelga de limpieza en los colegios públicos de Santiago: el personal sale a la calle con fregonas y bolsas de basura

Una desaparición en Galicia y 24 horas de tensión: así es la nueva novela que Manuel Jabois presenta en Santiago

Una desaparición en Galicia y 24 horas de tensión: así es la nueva novela que Manuel Jabois presenta en Santiago

Los vecinos de Santiago salen a la calle contra la inseguridad y el tráfico de drogas tras un domingo marcado por dos graves peleas en el Ensanche

Los vecinos de Santiago salen a la calle contra la inseguridad y el tráfico de drogas tras un domingo marcado por dos graves peleas en el Ensanche

Una compostelana gana el concurso de microrrelatos de la RAG y PuntoGal con un relato de amor y desamor

Una compostelana gana el concurso de microrrelatos de la RAG y PuntoGal con un relato de amor y desamor

Estalmat-Galicia seleccionará 25 novos talentos matemáticos entre 156 aspirantes

Estalmat-Galicia seleccionará 25 novos talentos matemáticos entre 156 aspirantes
Tracking Pixel Contents