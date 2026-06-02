Abierto el plazo para solicitar las cacharelas de San Juan en Santiago: requisitos, fechas y prohibiciones

El Concello de Santiago ha abierto este lunes el plazo para solicitar autorización para celebrar cacharelas y sardiñadas durante las fiestas de San Juan, una de las tradiciones más arraigadas de la capital gallega. Las solicitudes podrán presentarse hasta el próximo 19 de junio tanto para eventos en espacios públicos como privados, y deberán cumplir las normas de seguridad establecidas por el Raxoi para garantizar una celebración sin incidentes.

De esta manera, los compostelanos ya pueden tramitar los permisos necesarios para organizar cacharelas y sardiñadas con motivo de la próxima noche de San Juan. La Xunta de Goberno Local aprobó este lunes las instrucciones que regulan estas celebraciones y el departamento de Movilidad activó este el formulario de solicitud, que permanecerá disponible hasta las 23.59 horas del 19 de junio.

Imagen de la cacharela del pasado año en el barrio de San Pedro / Jesús Prieto

Diferencias entre espacios públicos y privados

El procedimiento distingue entre celebraciones en espacios públicos y privados. En el primer caso, las entidades o colectivos deberán presentar la correspondiente solicitud, acompañada de la documentación exigida, entre la que figura un seguro de responsabilidad civil y un plano de ubicación. Para las cacharelas y sardiñadas en propiedades privadas bastará con realizar una comunicación previa a través de los canales habilitados por el Concello.

Limitaciones para las hogueras

El Ayuntamiento recuerda que la autorización no exime de las responsabilidades derivadas de posibles daños causados por negligencia o imprudencia. Además, los organizadores deberán respetar las medidas de seguridad fijadas para estas celebraciones. Así, en zonas urbanas las hogueras no podrán superar los dos metros de diámetro, seis de perímetro y un metro de altura, mientras que en el rural podrán alcanzar hasta tres metros de diámetro, nueve de perímetro y tres metros de altura. También deberán situarse alejadas de viviendas, vehículos e instalaciones con materiales inflamables.

Javier Rosende Novo

Una de las noches más esperadas del año

La apertura del plazo marca el inicio de los preparativos para una de las noches más esperadas del calendario festivo compostelano, que cada año reúne a cientos de vecinos en torno al fuego y las tradicionales sardiñadas.