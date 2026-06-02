Denuncian robos en varios garajes de Santiago esta pasada madrugada: "Estamos alarmados, esto va de mal en peor"

"A partir de agora non descartamos facer unha nova concentración ante cada acto delictivo que se produza. Esperemos non ter que vernos aquí cada mes polo ben de todos". Así lo decía Xosé Manuel Durán, portavoz de la Asociación Raigame, este lunes en Praza Roxa en la multitudinaria concentración en la que decenas de vecinos de Santiago se unieron para denunciar el aumento de la inseguridad, las peleas y el tráfico de drogas en la capital gallega, así como la nula actuación de las autoridades ante estas situaciones.

Pues bien, ni 12 horas después de que los vecinos se mostrarán "alarmados e fartos", un nuevo hecho delictivo volvió a sacudir al Ensanche compostelano. En esta ocasión, los vecinos denuncian una serie de robos en dos garajes de la capital gallega durante esta pasada madrugada: en el número 1 de García Prieto y en el número 22 de Frei Rosendo Salvado.

Garaje de Frei Rosendo Salvado en el que se produjeron los robos / Google Maps

Al menos cuatro vecinos afectados en García Prieto

"Esta mañana, cuando mi pareja bajó al garaje estaba la Policía y había varios coches con las ventanillas reventadas", explica Julia Tábora, una de las vecinas del edificio de la Calle García Prieto en el que tuvo lugar uno de los robos. Si bien señala que su vehículo no sufrió ningún infortunio ni hurto, advierte que hay, al menos, cuatro vecinos afectados: "Cuatro personas que conocemos nos dijeron que les entraron en el coche, pero si que es verdad que puede haber más porque no hablamos con todo el mundo".

Así, tal y como explica, en el interior de los vehículos se robaron cables, gafas de sol, distintos efectos personales e incluso mandos del garaje. "Me llama la atención que un día después de realizar una concentración nos sintamos todavía más indefensos y mucho más vulnerables por falta de vigilancia", añade esta vecina.

"Te sientes inseguro"

"La sensación que tenemos es de mucha inseguridad", denuncia Julia Tábora, que añade que en muchas zonas del Ensanche "se ven cosas complicadas, a veces hasta el nivel de que te sientes inseguro por el ambiente". "De verdad que estamos muy alarmados. Yo estoy entristecida, cabreada, es una mezcla de sentimientos al ver que estas situaciones no cesan", incide.

Así, con todo, al igual que las distintas asociaciones vecinales pidieron en la concentración de este lunes, Julia Tábora reclama "más seriedad y compromiso por parte del Concello, de las fuerzas de seguridad y de las autoridades competentes, porque esto está yendo de mal en peor".

"Yo nací en Santiago y nunca había visto una cosa así. No sé a que achacarlo, si es un tema local, un tema de fuera, un tema de drogas o qué, pero hay que buscar una solución", concluye esta vecina, que añade que "nos sentimos muy desprotegidos".