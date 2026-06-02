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Intervención de los Bomberos en Salgueiriños de Arriba para socorrer a una persona de avanzada edad

Los bomberos accedieron a la vivienda desde una ventana para ganar tiempo

Intervención de los Bomberos en Salgueiriños de Arriba para socorrer a una persona de avanzada edad

Intervención de los Bomberos en Salgueiriños de Arriba para socorrer a una persona de avanzada edad / Ramón Castro

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El Correo Gallego

Santiago de Compostela

Intervención de los Bomberos de Santiago para socorrer a una persona de avanzada edad que se había caído en su domicilio. Una dotación completa fue movilizada este martes para ayudar al inquilino de un piso ubicado en la rúa dos Salgueiriños de Arriba, quien tras sufrir una caída no era capaz de moverse.

Los bomberos accedieron a la vivienda desde una ventana para ganar tiempo, porque la puerta del piso estaba cerrada con llave y, pese a que un cerrajero acudió al lugar, la cerradura "era complicada".

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Para dicha intervención, en la que también participó la Policía Nacional, se movilizaron dos camiones del parque compostelano.

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