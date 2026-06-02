Leire Martínez, ex La Oreja de Van Gogh: "Busco que el público de Santiago salga más feliz de lo que entró, con eso... satisfecha"

La cantante vasca Leire Martínez actúa el 18 de junio en el Monte do Gozo (festival O Son do Camiño, aún con entradas disponibles). Cantará en Santiago cuatro días antes de cumplir 47 años.

Leire Martínez, cuyo marido es el saxofonista gallego Miguel Sueiras, llegará tras una gira en mayo que incluyó actuaciones en Argentina, Chile, Perú, Colombia, Guatemala México y EEUU.

«Historias de aquella niña», disco en solitario

Leire Martínez atiende a EL CORREO GALLEGO pero orilla de forma suave su etapa de 17 años en La Oreja de Van Gogh tras suplir de forma notable a Amaia Montero (de vuelta en dicho grupo): «Leire prefiere no seguir hablando de la banda, para no seguir alimentando titulares, espero lo entendáis», dice su equipo de prensa. En octubre de 2024, salió del grupo donostiarra y en febrero de este 2026 lanzó su primer disco en solitario, «Historias de aquella niña», que hila la mitad de su repertorio en directo, dejando la otra mitad para el citado ayer. Tras convertir su primer single, «Mi nombre», en Disco de Oro... crece.

Leire Martínez / Cedida

Nuevo disco y nexo con Galicia

¿Qué temas del nuevo disco están generando más eco?

Lo que más me está gustando del feedback del disco es que cada uno tiene una canción favorita diferente. Me gusta preguntar a los seguidores en las firmas de discos o en los meet and greet y siempre me dan opiniones dispares. Lo normal sería que me dijera todo el mundo «Mi nombre» o «No se me da bien odiarte», que han sido los singles, pero no me pasa, me hablan de todo el disco. Y eso es precioso. En estos últimos meses hubo debate entre «¿Será diferente?» y «Cabeza de ratón» porque las querían como siguiente single.

«La idea es transmitir a la gente las canciones de esta nueva etapa y de la etapa anterior» Leire Martínez — Cantante

En «Mírame» interviene el cantautor ferrolano Andrés Suárez, ¿estará Andrés En Santiago?

«Mírame» nace desde antes de que yo misma supiera que iba a hacer un disco en solitario. Andrés es muy buen amigo y nos compuso una canción a mi marido y a mí. Luego, ya en el proceso de creación del álbum, nos sentamos y me puse a adaptar la letra. Pero «Mírame» es la primera canción que nace del álbum. Andrés está invitado siempre al concierto que quiera.

En «El ruido» aparece el dúo argentino Miranda! (Ale Sergi y Juliana Gattas. ), ¿Cómo nace ese nexo? En España, hasta hace poco, salvo Alaska nadie les citaba pese a ser famosos en Argentina.

Conozco Miranda! desde hace muchísimos años, me encanta su trabajo y discografía. De hecho, ya habíamos coincidido en varias ocasiones e, incluso, cantamos una vez con Ale en Argentina. Cuando compuse «El Ruido» con Pablo Rouss siempre pensé que tenía unas melodías que me llevaban mucho a Miranda! Un día le escribí a Ale por whatsapp y le encantó la canción y se quisieron sumar. Fue tan sencillo como eso. Como, después, estuvieron en España con lo de Benidorm Fest, pudimos hacer el videoclip en Madrid. Fue todo súper orgánico.

El vídeo de «Mi nombre» es el más visto en su canal de YouTube, ¿alude a la anterior etapa frases de ese tema como: « Nunca fui tuya; búscate a alguien que me sustituya» o se trata de subrayar de la vitalidad del nuevo comienzo?

«Mi nombre» nace de un momento de enfado, de bastante rabia, pero esa canción es el reflejo de un momento concreto, no de cómo estoy ahora. Por eso creo que ha funcionado así de bien. Porque es tremendamente honesta. Yo necesitaba validar también las emociones que estaba transitando en ese momento, sobre todo para poder seguir adelante. Lo que no me esperaba nunca es que la gente la abrazara de tal forma que la hicieran Disco de Oro. Estoy muy agradecida.

Fue jurado de «Operación Triunfo 2025» (Amazon), presencia televisiva subrayada al ganar hace días «Mask Singer» (A3)...

Me gusta el arte en todos sus aspectos. La música es lo principal , sí, pero me gusta explorar el cine, las series, el teatro... y la televisión. Antes de «Operación Triunfo» ya había trabajado mucho, especialmente en la ETB, y es un medio que me encanta. Repetiría sin dudar. Casi todo es bueno, pero, para bien y para mal, tienes un foco enorme, todo el mundo opina, pero se pasa a los días... «Mask Singer es un programa divertidísimo de ver, y sobre todo, divertido para estar dentro como participante. Llevo 18 años cantando con mi voz y creo que la gente la reconoce, y era un reto intentar esconderla. Con el paso de las semanas he ido viendo que los espectadores, especialmente mis seguidores, me empezaban a descubrir. Cerrar con Whitney Houston y "I have nothing", ha sido un lujo. De verdad, una experiencia increíble.

«El tema ‘Mi nombre’ nace de un momento de enfado, de rabia, no de cómo estoy ahora» Leire Martínez — Cantante

¿En que formato gira rumbo a Santiago, ciudad donde ya actuó en 2024 en O Son do Camiño en su anterior etapa?

Yo siempre voy con mi banda a todos lados, somos seis. Nosotros hacemos música en directo y la idea es transmitir a la gente las canciones de esta nueva etapa y de la anterior. Que disfruten e intentaremos que salgan más felices de lo que entraron. Con eso.... satisfechos.

"Es una transición que había que pasar"

Desde fuera, parece que lanzar el disco supone cierto alivio tras el bum mediático al salir del grupo...

Es una transición que había que pasar, también por eso la elección de «Mi nombre» como primer single. Era evidente que la gente iba a querer saber e iba a preguntar. Pues bueno, hagámoslo y, luego, yo ya tengo mi álbum y hablemos de música. Con todo lo bueno que me ha pasado este año evidentemente cada vez se habla más de mi música, que era el objetivo.

Acabo. ¿Qué hace un día libre Leire Martínez lejos de la música?

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En 2026 he tenido pocos ratos libres (Dice riendo)... Me gusta volver al pueblo ( Puente de la Reina) y estar en familia, sobre todo coger aire para desconectar y ser capaz de conectar de vuelta. Mis hobbies son muy comunes y relacionados con el arte: el cine, el teatro... bueno, ¡y me encanta restaurar muebles!