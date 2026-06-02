Luz verde ao plan de medidas correctoras para a zona tensionada en Santiago

Raxoi remite á Xunta e ao ministerio un proxecto a desenvolver de 2026 a 2029

A declaración de Santiago como zona tensionada permitirá acoutar o prezo dos alugueiros

A declaración de Santiago como zona tensionada permitirá acoutar o prezo dos alugueiros

Ana Triñáns

Santiago

O Plan específico de medidas para a corrección dos desequilibrios evidenciados na zona de mercado residencial tensionado, autorizada pola Xunta, foi aprobado pola xunta de goberno deste luns. Agora o plan remitirase a Administración autonómica e ao Ministerio de Vivenda, e entrará en vigor ao día seguinte a que este último publique no BOE a resolución.

«Temos unha estratexia clara e coñecida en materia de vivenda que xa estamos implementando á que se suma a declaración da zona tensionada, para conter a escalada dos prezos de vivenda e garantir a súa dispoñibilidade». Explicábao así a voceira do goberno, Míriam Louzao, que engadiu que o borrador do plan xa ía na solicitude para conseguir a declaración de mercado de alugueiro tensionado.

O plan, que abrangue o período 2026-29, inclúe tres programas «con medidas que xa están en marcha e outras que se pretenden activar». Louzao concretou que o programa A inclúe medidas específicas para optimizar o uso do parque residencial existente: como a limitación do uso turístico, o gravame fiscal ás vivendas baleiras ou a esixencia do cumprimento dos deberes de conservación, rehabilitación e uso, coa inclusión de novos inmobles no Rexistro de Soares.

O segundo programa céntrase na ampliación do parque de vivenda protexida. Neste punto a voceira destacou a rehabilitación dos edificios da Caramoniña, dentro da creación dun parque municipal de vivenda en alugueiro, «e outras actuacións que impulsaremos a través de diferentes fórmulas e aproveitando todas as ferramentas e os recursos dispoñibles».

Mencionou tamén a incorporación de vivenda protexida no centro, en referencia ao proxecto para a antiga parcela do colexio Peleteiro, que vai contar con «polo menos un 45% da superficie para vivenda protexida», e fixo referencia a medidas de cesión de parcelas municipais á Xunta.

Neste punto respondeu ás palabras da conselleira de Vivenda, María Martínez, en relación a que non se producira aínda esa cesión e matizou que xa a semana pasada o Concello se puxo en contacto co organismo autónomo correspondente e o que acontecera fora que «non se abriu a notificación» remitida dende Raxoi, pero a cesión de dúas parcelas (o terceiro dos soares que se quere ceder está pendente de que se resolvan cuestión xurídicas) será efectiva nos próximos días.

O programa C do Plan de corrección de desequilibrios na zona de mercado residencial tensionado está destinado a mellorar a eficiencia da administración, mediante a reestruturación dos servizos urbanísticos (implementada en febreiro) ou a supresión do depósito de avais «por posibles danos na vía nas solicitudes de licenza con orzamento inferior a 100.000 euros».

