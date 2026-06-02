El músico argentino que lo ‘peta’ en los bares de Santiago

Julián Socolsky o Julián Lacandona, tal y como es su nombre artístico, es argentino, porteño del barrio de Villa Ortuzar. Decidió saltar el charco que separa Argentina de España e instalarse en Santiago de Compostela, en agosto de 2023, hace casi tres años.

Julián Lacandona / Cedida

Uno de sus sueños era conocer la aldea de sus abuelos Julio y Maruja, Luíntra (Ourense), pero puso un pie en Compostela y quedó enamorado. «Elegí Santiago de casualidad. Yo llegué a España y me fui al sur porque mi hermana vive en Granada. El verano y el calor de Granada me expulsaron totalmente de Andalucía. Quería estar cerca de la aldea de mis abuelos, pero encontré un alquiler temporal en Santiago y dije, ‘esto es el paraíso, como nunca había sabido de este lugar’. Y me enamoré de Santiago», dice con una gran sonrisa Lacandona.

Este porteño, que tiene en su haber un grado de Ciencias Políticas, decidió tomar rumbo en la música en su Argentina natal. Tiene en sus hombros recitales, colaboraciones y giras nacionales e internacionales, a lo largo de los más de quince años que tuvo su banda, La Lacandona, en Argentina.

Julián Lacandona / Cedida

Pero el cambio de país, ciudad y rutina lo asustó, porque pasó de tener banda, a ser su voz, su guitarra y él, en los bares del casco histórico de Santiago. «Pero soy cantante y compositor, mi sueño es este y sabía que tenía que seguir luchando por él», señala Lacandona.

Pero «poner primera y volver a empezar», como él dice, no fue nada fácil. «Tuve que empezar a adaptar mis canciones a guitarra y voz y salir a tocar solo, que no lo había hecho nunca. Me costó un tiempo tomar el valor de decir ‘vamos a volver a empezar’. Porque realmente fue volver a empezar de nuevo», señala el cantante.

Empezar de cero

La recorrida de bares del casco histórico comenzó y en todos la respuesta fue «no». Pero uno decidió darle una oportunidad. «Arume fue el único lugar que me abrió las puertas. Y toqué, di mi primer concierto y les encantó», explica el argentino. «El dueño me dijo 'vuelve cuando quieras, tienes las puertas abiertas. Y ahí empecé a cantar y se empezó a generar algo hermoso», apostilla el cantante.

Julián Lacandona ya tiene sus noches en Arume, en la cuales, según él «se arma algo hermoso». Tener su espacio le dio energía «para confiar y empezar a sentir que era valorado por lo que hacía», dice. «Ir creciendo en seguidores, ver que la gente me conoce, ir por la caminando por la calle y que la gente me saluda. Esas cosas son hermosas», comenta el cantante.

Para Lacandona empezar de cero fue toda una experiencia, pero hoy siente que «me encuentro en casa, realmente nunca me sentí un extranjero aquí». Él cree que esa relación que existe entre Argentina y Galicia fue la responsable de que nunca se sintiera un extranjero porque «desde que llegué me sentí en una provincia argentina», explica.

Julián Lacandona en una foto promocional / Cedida

Julián Lacandona se encuentra grabando su cuarto álbum de estudio, pero el primero en tierras gallegas. «Es un disco que tiene una impronta: de mi partida de Buenos Aires, de mi corazón roto, del amor que recibí acá y de mi renacimiento a nivel personal y artístico. Creo que es una foto de este momento que me toca a mí», asevera Lacandona. El disco aún no tiene nombre, pero cuenta con algunos en el tintero, aunque seguirá siendo un misterio hasta que salga a la luz.