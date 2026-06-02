Emprendemento
Nova cita coa innovación este sábado en Santiago, no marco da XII Maker Faire Galicia
Máis de 150 makers teñen confirmada a súa participación este sábado en Área Central
Redacción
A XII Maker Faire Galicia, «un evento máis que consolidado, referente a nivel internacional e que segue sumando visitantes en cada edición, con máis de dez mil na do pasado ano», en palabras da edil de Dereitos e Servizos Sociais do Concello de Santiago, María Rozas, comezará o sábado en Área Central coa xornada de emprendemento e innovación social.
Contará con programación para públicos de todas as idades, incluíndo obradoiros para o infantil, así como relatorios e os postos dos máis de 150 makers que xa confirmaron a súa participación.
Conciencia social
Nun acto que contou coa presenza de Rosa Méndez, directora da área e Innovación do Igape; Marta Mariño, directora xeral de Traballo Autonómico da Xunta, e Enrique Saavedra, cofundador e coorganizador da Maker Faire, a concelleira de Santiago destacou «o compromiso e a conciencia social deste evento, que unha vez máis pon o foco no uso da tecnoloxía para mellorar a inclusión e a vida de colectivos como o das persoas con discapacidade».
Méndez e Mariño fixeron fincapé en que o encontro permite darlle visibilidade ao talento e á innovación que vai intrínseca a Galicia, ademais de ser unha boa oportunidade para impulsar que ese talento se convirta en novas empresas e oportunidades de emprego.
Saavedra dixo que a Maker Faire está «nun punto de consolidación que nos permite centrarnos naquilo que xera máis impacto real e a curto prazo na sociedade, na innovación social, no emprendemento ou na economía circular».
Toda a información pode consultarse en https://makerfairegalicia.es/gl/.
- Detenido el profesor del Colegio Peleteiro investigado por una supuesta agresión sexual
- Fallece el neumólogo compostelano Juan Suárez Antelo a los 56 años
- El cielo de Santiago se llena de helicópteros militares de las Fuerzas Armadas tras la suspensión del desfile aéreo en Vigo
- El aeropuerto de Santiago se reactiva con el estreno de las rutas a Nueva York, Cork y Ámsterdam
- La emblemática churrería del barrio de San Pedro cierra una etapa de 16 años: 'Algunos clientes vienen tres o cuatro veces al día
- Una empresa gallega estudia crear una aerolínea con sede en Lavacolla
- El bar con uno de los bocadillos más famosos de Santiago: 'Llegué a vender 1.400 en 4 horas
- Una mujer se precipita al río Sar con su coche desde el parking del Hospital de Conxo y sale ilesa de milagro: 'Volvín nacer