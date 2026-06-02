Nova cita coa innovación este sábado en Santiago, no marco da XII Maker Faire Galicia

Máis de 150 makers teñen confirmada a súa participación este sábado en Área Central

Enrique Saavedra, María Rozas, Marta Mariño e Rosa Méndez, na presentación no Concello de Santiago.

A XII Maker Faire Galicia, «un evento máis que consolidado, referente a nivel internacional e que segue sumando visitantes en cada edición, con máis de dez mil na do pasado ano», en palabras da edil de Dereitos e Servizos Sociais do Concello de Santiago, María Rozas, comezará o sábado en Área Central coa xornada de emprendemento e innovación social.

Contará con programación para públicos de todas as idades, incluíndo obradoiros para o infantil, así como relatorios e os postos dos máis de 150 makers que xa confirmaron a súa participación.

Conciencia social

Nun acto que contou coa presenza de Rosa Méndez, directora da área e Innovación do Igape; Marta Mariño, directora xeral de Traballo Autonómico da Xunta, e Enrique Saavedra, cofundador e coorganizador da Maker Faire, a concelleira de Santiago destacou «o compromiso e a conciencia social deste evento, que unha vez máis pon o foco no uso da tecnoloxía para mellorar a inclusión e a vida de colectivos como o das persoas con discapacidade».

Méndez e Mariño fixeron fincapé en que o encontro permite darlle visibilidade ao talento e á innovación que vai intrínseca a Galicia, ademais de ser unha boa oportunidade para impulsar que ese talento se convirta en novas empresas e oportunidades de emprego.

Saavedra dixo que a Maker Faire está «nun punto de consolidación que nos permite centrarnos naquilo que xera máis impacto real e a curto prazo na sociedade, na innovación social, no emprendemento ou na economía circular».

Toda a información pode consultarse en https://makerfairegalicia.es/gl/.

