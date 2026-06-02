Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
SAIC y FerrolUna aerolínea gallegaVecinos del EnsancheLuis Ángel León MateosFrancia
instagram

Ambientada en Santiago y sus alrededores

Santiago y sus alrededores se despiden de los rodajes de esta película sobre una diseñadora de moda de Compostela

El filme, que supone el debut en el largometraje de Giselle Llanio, está protagonizado por Carmen Méndez, Santi Prego, Carlos Blanco, Itziar Aizpuru e Iolanda Muiños

Previsiblemente, llegará a las salas de cine el próximo año

Un momento de los rodajes de la película ‘Outono’ en la rúa do Vilar de Santiago de Compostela, a comienzos de mayo.

Un momento de los rodajes de la película ‘Outono’ en la rúa do Vilar de Santiago de Compostela, a comienzos de mayo. / Jesús Prieto

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Rodrigo Paz

Rodrigo Paz

Santiago

Santiago y sus alrededores dicen adiós a los rodajes de Outono, película en gallego ambientada principalmente en Compostela y protagonizada por la gallega Carmen Méndez que llegará, previsiblemente, a las salas de cine el próximo año.

Película rodada en Santiago de Compostela y sus alrededores

Lo hacen casi un mes después del inicio de las grabaciones —que arrancaron el pasado 4 de mayo—, las cuales se han llevado a cabo en localizaciones de Teo, Ames, Porto do Son, A Estrada y Negreira.

Las calles de la capital de Galicia acogen los rodajes de una nueva película sobre una diseñadora compostelana

Rodajes de la película 'Outono' en las calles de Santiago de Compostela, a comienzos de mayo. / Jesús Prieto

También en rincones de Santiago de Compostela como el parque de Bonaval, el Campus Sur, el Museo do Pobo Galego y, sobre todo, el casco histórico, donde no solo se ha rodado al aire libre en calles como la céntrica rúa do Vilar, sino también en interiores de edificios como el número 16 de la rúa Nova, que, en su día, perteneció a Sargadelos.

Una película sobre una exitosa diseñadora de moda de Santiago de Compostela

Todos estos lugares nos permitirán situar a los protagonistas de Outono, largometraje que acercará la historia de Soledad (Carmen Méndez), una exitosa diseñadora de moda de Santiago de Compostela que vive atrapada entre un mundo de apariencias y profunda insatisfacción vital.

Incapaz de reconciliarse con su historia familiar, recogerá de manera impulsiva a un perro callejero con el que forjará un vínculo inesperado que le permite comenzar a enfrentarse al malestar que arrastra desde niña.

Sin embargo, Soledad deberá tomar una decisión dolorosa y trascendental que podría cambiarlo todo en su vida y en la de su familia.

Debut en el largometraje de Giselle Llanio

Outono es una idea original de Giselle Llanio, conocida por dirigir la gala de los XII Premios Mestre Mateo en 2014, el mítico programa de la Televisión de Galicia (TVG) Supermartes o series como Libro de Familia —producida en su momento por EL CORREO GALLEGO—, Pazo de Familia y, más recientemente, Lume.

Precisamente, Llanio asume la dirección de Outono, película que supone su debut en el largometraje.

«Es una película muy deseada y muy trabajada. Llevamos muchos años trabajando en este proyecto y tenemos una necesidad muy grande de contar esta historia. Estoy muy emocionada, como no voy a estarlo, es mi primera película, es como mi bebé», señaló Llanio a este diario a comienzos de mayo, durante los rodajes de Outono en la rúa do Vilar.

Rodajes en Galicia de la película 'Outono'.

Rodajes en Galicia de la película 'Outono'. / Indígena Films

Un reparto de lujo

La película —que se encuentra producida por Indígena Films, Aquí y allí Films y Harald House, está participada por la TVG, Radio Televisión Española (RTVE) y HBO Max, y financiada por el Gobierno de España y la Xunta de Galicia a través de la Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic)— cuenta con un reparto de auténtico lujo.

Noticias relacionadas

Y es que, además de encontrarse protagonizada por la actriz lucense Carmen Méndez, en Outono podremos ver en acción a actores de la talla de Santi Prego (Matria), Itziar Aizpuru (Mar adentro), Carlos Blanco (Rondallas), Iolanda Muiños (+Cuñados), Fran Lareu (Rapa) y Melania Cruz (Rapa), entre otros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Detenido el profesor del Colegio Peleteiro investigado por una supuesta agresión sexual
  2. Fallece el neumólogo compostelano Juan Suárez Antelo a los 56 años
  3. El cielo de Santiago se llena de helicópteros militares de las Fuerzas Armadas tras la suspensión del desfile aéreo en Vigo
  4. El aeropuerto de Santiago se reactiva con el estreno de las rutas a Nueva York, Cork y Ámsterdam
  5. La emblemática churrería del barrio de San Pedro cierra una etapa de 16 años: 'Algunos clientes vienen tres o cuatro veces al día
  6. Una empresa gallega estudia crear una aerolínea con sede en Lavacolla
  7. El bar con uno de los bocadillos más famosos de Santiago: 'Llegué a vender 1.400 en 4 horas
  8. Una mujer se precipita al río Sar con su coche desde el parking del Hospital de Conxo y sale ilesa de milagro: 'Volvín nacer

La Catedral de Santiago refuerza su Cabildo con tres nuevos canónigos ante el próximo Año Santo

Los vecinos del Ensanche, en pie de guerra contra las peleas y el narcotráfico: "Santiago merece vivir sin miedo. Estamos hartos"

Los vecinos del Ensanche, en pie de guerra contra las peleas y el narcotráfico: "Santiago merece vivir sin miedo. Estamos hartos"

Santiago y sus alrededores se despiden de los rodajes de esta película sobre una diseñadora de moda de Compostela

Santiago y sus alrededores se despiden de los rodajes de esta película sobre una diseñadora de moda de Compostela

El sueño de una aerolínea gallega se enfrenta al gran reto de la viabilidad

El músico argentino que lo ‘peta’ en los bares de Santiago

Luz verde ao plan de medidas correctoras para a zona tensionada en Santiago

Luz verde ao plan de medidas correctoras para a zona tensionada en Santiago

Nova cita coa innovación este sábado en Santiago, no marco da XII Maker Faire Galicia

Nova cita coa innovación este sábado en Santiago, no marco da XII Maker Faire Galicia

Leire Martínez, ex La Oreja de Van Gogh: "Busco que el público de Santiago salga más feliz de lo que entró, con eso... satisfecha"

Leire Martínez, ex La Oreja de Van Gogh: "Busco que el público de Santiago salga más feliz de lo que entró, con eso... satisfecha"
Tracking Pixel Contents