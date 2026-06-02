Santiago y sus alrededores se despiden de los rodajes de esta película sobre una diseñadora de moda de Compostela

Santiago y sus alrededores dicen adiós a los rodajes de Outono, película en gallego ambientada principalmente en Compostela y protagonizada por la gallega Carmen Méndez que llegará, previsiblemente, a las salas de cine el próximo año.

Película rodada en Santiago de Compostela y sus alrededores

Lo hacen casi un mes después del inicio de las grabaciones —que arrancaron el pasado 4 de mayo—, las cuales se han llevado a cabo en localizaciones de Teo, Ames, Porto do Son, A Estrada y Negreira.

Rodajes de la película 'Outono' en las calles de Santiago de Compostela, a comienzos de mayo. / Jesús Prieto

También en rincones de Santiago de Compostela como el parque de Bonaval, el Campus Sur, el Museo do Pobo Galego y, sobre todo, el casco histórico, donde no solo se ha rodado al aire libre en calles como la céntrica rúa do Vilar, sino también en interiores de edificios como el número 16 de la rúa Nova, que, en su día, perteneció a Sargadelos.

Una película sobre una exitosa diseñadora de moda de Santiago de Compostela

Todos estos lugares nos permitirán situar a los protagonistas de Outono, largometraje que acercará la historia de Soledad (Carmen Méndez), una exitosa diseñadora de moda de Santiago de Compostela que vive atrapada entre un mundo de apariencias y profunda insatisfacción vital.

Incapaz de reconciliarse con su historia familiar, recogerá de manera impulsiva a un perro callejero con el que forjará un vínculo inesperado que le permite comenzar a enfrentarse al malestar que arrastra desde niña.

Sin embargo, Soledad deberá tomar una decisión dolorosa y trascendental que podría cambiarlo todo en su vida y en la de su familia.

Debut en el largometraje de Giselle Llanio

Outono es una idea original de Giselle Llanio, conocida por dirigir la gala de los XII Premios Mestre Mateo en 2014, el mítico programa de la Televisión de Galicia (TVG) Supermartes o series como Libro de Familia —producida en su momento por EL CORREO GALLEGO—, Pazo de Familia y, más recientemente, Lume.

Precisamente, Llanio asume la dirección de Outono, película que supone su debut en el largometraje.

«Es una película muy deseada y muy trabajada. Llevamos muchos años trabajando en este proyecto y tenemos una necesidad muy grande de contar esta historia. Estoy muy emocionada, como no voy a estarlo, es mi primera película, es como mi bebé», señaló Llanio a este diario a comienzos de mayo, durante los rodajes de Outono en la rúa do Vilar.

Rodajes en Galicia de la película 'Outono'. / Indígena Films

Un reparto de lujo

La película —que se encuentra producida por Indígena Films, Aquí y allí Films y Harald House, está participada por la TVG, Radio Televisión Española (RTVE) y HBO Max, y financiada por el Gobierno de España y la Xunta de Galicia a través de la Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic)— cuenta con un reparto de auténtico lujo.

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Y es que, además de encontrarse protagonizada por la actriz lucense Carmen Méndez, en Outono podremos ver en acción a actores de la talla de Santi Prego (Matria), Itziar Aizpuru (Mar adentro), Carlos Blanco (Rondallas), Iolanda Muiños (+Cuñados), Fran Lareu (Rapa) y Melania Cruz (Rapa), entre otros.