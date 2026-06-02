Santiago estrena vuelo directo con Cork, una de las joyas turísticas de Irlanda

El aeropuerto Rosalía de Castro suma esta semana una nueva puerta de entrada internacional con el estreno del primer vuelo regular directo entre Santiago y Cork, la segunda ciudad más importante de Irlanda y uno de los destinos turísticos mejor valorados del noroeste de Europa.

La conexión, operada por Aer Lingus, une por primera vez de forma estable ambas ciudades con dos frecuencias semanales, los lunes y los jueves, y estará disponible inicialmente hasta el próximo 22 de octubre.

La aerolínea celebró el lanzamiento de la ruta a través de sus redes sociales, donde destacó los atractivos culturales, patrimoniales y gastronómicos de Galicia para el mercado irlandés.

La nueva operación llega apenas unos días después de la reapertura de Lavacolla tras las obras de renovación de la pista y se suma a una sucesión de estrenos internacionales llamados a reforzar la posición de Santiago entre los aeropuertos turísticos del norte de España. La semana pasada comenzaron los vuelos directos con Nueva York, operados por United Airlines, y con Ámsterdam, de la mano de KLM.

La incorporación de Cork amplía todavía más el mapa internacional compostelano. La ciudad irlandesa, situada en el sur de la isla, ha sido definida por National Geographic como uno de los mejores destinos del mundo y destaca por su ambiente cultural, su patrimonio marítimo y su proximidad a algunos de los paisajes más espectaculares de la costa atlántica irlandesa.

Además de facilitar la llegada de visitantes irlandeses a Compostela y a Galicia, la nueva ruta refuerza los vínculos entre dos territorios con una marcada identidad atlántica y con importantes conexiones históricas y culturales.

Una de ellas se configura a través del llamado Camino Celta, una ruta histórico-marítima que permite obtener la 'compostela' a los peregrinos que acrediten 25 kilómetros caminando por rutas oficiales en Irlanda y los 75 kilómetros restantes ya en Galicia.

El nuevo enlace contribuirá a aumentar la presencia de viajeros procedentes del sur de Irlanda, un mercado que, además de en el Camino de Santiago, está especialmente interesado en el patrimonio histórico y la oferta gastronómica.

Más conexiones con Irlanda

Aer Lingus ya opera vuelos entre Santiago y Dublín durante la temporada estival. Este año, además, la compañía ha decidido reforzar la conexión con la capital irlandesa incorporando una frecuencia semanal adicional, una muestra de la buena respuesta que sigue teniendo el mercado irlandés en Galicia.

Tanto las rutas de Cork como las de Dublín son actualmente estacionales, aunque su continuidad en futuras temporadas dependerá de la evolución de la demanda y de los niveles de ocupación registrados durante este verano.

Un aeropuerto en plena expansión internacional

La nueva ruta con Cork forma parte del proceso de internacionalización que vive el aeropuerto compostelano. Tras la incorporación de Nueva York, Ámsterdam y ahora Cork, Lavacolla alcanza una de las ofertas internacionales más amplias de su historia reciente.

En el caso de Cork, además, se trata de una de las conexiones más competitivas de la temporada. Cuando fue anunciada, los billetes de ida y vuelta podían encontrarse por menos de 150 euros, convirtiéndose en una de las opciones más asequibles para viajar directamente desde Galicia a Irlanda.

Con este nuevo enlace, Santiago gana una nueva vía para estrechar la relación con un país que el año pasado aportó cerca de 11.000 peregrinos al Camino de Santiago y con una ciudad que, a partir de ahora, queda a poco más de dos horas de vuelo de la capital gallega.