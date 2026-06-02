El sueño de una aerolínea gallega se enfrenta al gran reto de la viabilidad

La posible creación de Fly2Galicia, una aerolínea impulsada por una empresa de reciente creación con sede en Santiago y que promete operar desde Lavacolla «a partir del próximo mes de noviembre», ha encontrado una recepción favorable tanto en las administraciones como en el tejido empresarial gallego: «Cualquier movimiento que mejore la conectividad de la comunidad, bienvenido sea». No obstante, prácticamente todas las valoraciones recabadas a lo largo del día de ayer por este diario coinciden en un mismo elemento: la prudencia ante un proyecto que se encuentra en una fase muy inicial y sobre cuya viabilidad existen serias dudas.

El Concello de Santiago emerge como la administración más cercana a la operación. Así lo confirmó ayer la portavoz del Ejecutivo local, Miriam Louzao, al asegurar que Raxoi mantiene contactos «dende fai moito tempo» con los promotores de la iniciativa y reconocer que existe una colaboración «moi estreita» para intentar sacar adelante el proyecto. «Sería moi positivo para o aeroporto compostelán», defiende.

Louzao enmarca estas conversaciones dentro de la estrategia municipal de impulso al aeropuerto Rosalía de Castro, que la portavoz ejemplifica en las conversaciones anteriores con aerolíneas como KLM y United Airlines, que acaban de estrenar conexiones con Ámsterdam y Nueva York, respectivamente. La edil evita ofrecer más detalles acerca de los contactos con el grupo empresarial que encabeza Gueorgui Iavorov Popov y apela a la «confidencialidade» que, según señala, el Concello mantiene con todas las compañías aéreas con las que trabaja para captar rutas.

La Xunta también valora positivamente la posibilidad de una nueva aerolínea con base en Galicia. Desde la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes subrayan que «cada posible apertura dunha nova ruta desde Galicia será unha boa nova», ya que evidencia el potencial de los aeropuertos gallegos y el atractivo de la comunidad.

El departamento encargado de la cartera de Mobilidade reivindica además la política de promoción turística y captación de rutas impulsada por el Ejecutivo gallego, a la que destina alrededor de 13 millones de euros anuales y, pese a no confirmar los contactos con el grupo empresarial de Popov, destacan que la Xunta continúa colaborando institucionalmente con las compañías interesadas en operar en Galicia y con Aena.

El que más dudas muestra respecto al proyecto de Fly2Galicia es el mundo empresarial, al conocer las dificultades estructurales que presenta el sector del transporte aéreo. El presidente del Club Financiero de Santiago, Roberto Pereira, considera «bienvenida» cualquier iniciativa que mejore la oferta de Lavacolla y destaca que el hecho de disponer de una aerolínea con base operativa en la capital gallega sería «muy beneficioso». Sin embargo, advierte de que «el mercado de la aviación es súper complicado» y puntualiza que «una compañía de este tipo no se puede poner en marcha de un día para otro». Cabe recordar, en este sentido, que la empresa detrás del proyecto, Aviation and Mobility Services Group S.L., está inscrita en el Registro Mercantil como una agencia de viajes, no como una aerolínea.

En términos similares se expresa el presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Juan Manuel Vieites, quien defiende que la propuesta debe valorarse «muy positivamente» porque refleja «iniciativa empresarial» y una voluntad de reforzar la conectividad gallega con Europa. Unas comunicaciones que, a juicio del presidente de la patronal, «necesitan mejorar para ganar competitividad, facilitar la movilidad profesional y favorecer la internacionalización del tejido productivo».

Con todo, Vieites insiste en que el proyecto deberá superar todavía importantes obstáculos regulatorios, financieros y operativos. «El sector aéreo es especialmente exigente en términos de inversión, solvencia y planificación», señala. El dirigente empresarial recuerda además que existen precedentes de aerolíneas que, pese a intentarlo, no lograron consolidarse.

El presidente de la CEG reconoce, además, que desconocía completamente la existencia de Fly2Galicia antes de la publicación de EL CORREO GALLEGO el pasado domingo y asegura que los promotores no habían presentado el proyecto a la patronal gallega, lo que a su modo de ver reafirma que el proyecto se encuentra en una fase «muy iniciática». «Entiendo que están todavía en conversaciones con las administraciones pero aún no han dado a conocer su proyecto a la sociedad ni al mundo empresarial, que son sus potenciales clientes», sostiene Vieites.

Mientras tanto, este periódico sigue sin obtener respuesta por parte de Gueorgui Iavorov Popov, el propietario de la empresa detrás de Fly2Galicia.

Iavorov fundó otra empresa similar en Mallorca en 2022 sin actividad

La hipotética aerolínea gallega no sería el primer intento de su fundador y único socio de poner en marcha una empresa de este tipo. Iavorov Popov se define como «emprendedor aeronáutico y fundador de Fly2 Galicia y Spain Transfer», además de un interesado en aviación comercial y turismo.

Sin embargo, en su único perfil en redes sociales hace unas semanas se definía como «tripulante de cabina, viajero sin límites, goloso sin vergüenza y estudiante», una biografía que ha cambiado acorde a su nuevo rol de CEO de la flamante aerolínea. «Pronto habrá cositas nuevas…», respondía a un post sobre que las tres grandes alianzas globales (One World, Star Alliance y Skyteam) estarán presentes en el aeropuerto Rosalía de Castro de Lavacolla este mismo verano.

Antigua biografía de X de Gueorgui Iavorov Popov, fundador de Fly2Galicia / X

No es la primera vez que Iavorov promete una conectividad así. En febrero de 2022 constituyó su primera empresa, Alpha Tour Europe, con la que había anunciado la venta inminente de billetes desde Palma de Mallorca a Stuttgart, Colonia, Düsseldorf y Berlín para abril de ese mismo año. El precio, desde 57,86 euros, incluía las tasas para un avión que realmente no existía. La empresa tenía su sede social en un edificio de viviendas del Prat de Llobregat. Desde su constitución el 24 de febrero de 2022 no se realizó ninguna inscripción ni se presentaron cuentas que acreditasen actividad.

El capital social de esta aerolínea era, tal y como figura en el Registro Mercantil, del mínimo legal de 1 euro. Esta cifra se repite en el caso de Fly2Galicia, quien ha lanzado su proceso de selección a través de redes sociales o portales como Infojobs. Entre los requisitos para los futuros tripulantes de cabina se exige 1 año de experiencia en el sector y un nivel avanzado de inglés y castellano.

Un pasado relativamente cercano que exacerba las dudas sobre la viabilidad del proyecto de Fly2Galicia, que eligió como sede el coworking Campus Stellae de la Praza da Quintana. Uno de los edificios de oficinas de la ciudad que ofrecen domicilios virtuales a sus asociados. Es decir, la posibilidad de utilizar esta dirección como domicilio fiscal o social sin la necesidad de contratar un despacho, como es el caso de la empresa de Iavorov.