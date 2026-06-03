Una vivienda okupada situada en Conxo de Arriba, junto al pabellón polideportivo del colegio Quiroga Palacios de Santiago, fue escenario este miércoles de un incendio que movilizó a varios servicios de emergencia. El 112 recibió el aviso a las 12.30 horas, cuando un particular alertó de la presencia de fuego en el inmueble.

El incendio obligó a desalojar de forma preventiva al alumnado del centro educativo, en el que estudian alrededor de 400 menores.

Incendio en una vivienda okupada de Santiago: desalojado el colegio Quiroga Palacios / Jesús Prieto

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los Bomberos de Santiago, así como agentes de la Policía Local, Policía Nacional y miembros de Protección Civil. Por el momento se desconoce el alcance del incendio y si hay personas afectadas. Los equipos de extinción continúan trabajando en la zona.

Pocos minutos después se registró un segundo incendio en la ciudad, esta vez en una vivienda de la rúa Mallou de Meixonfrío. Según indicó el alertante, el fuego se había originado en una sartén y una mujer precisaba ayuda.

Aunque las llamas ya habían sido extinguidas cuando se recibió el aviso, fueron movilizados igualmente los Bomberos de Santiago y personal de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 para comprobar el estado de la afectada y descartar posibles daños derivados del incidente.

(Noticia en proceso de ampliación)