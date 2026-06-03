Ciencia
Un estudio con participación del IDIS identifica factores genéticos asociados a la fatiga persistente tras la radioterapia en cáncer de próstata
Publicado en 'Nature Communications', el trabajo vincula una variante del gen ACTR3 con el desarrollo de ese agotamiento profundo tras el tratamiento en determinados hombres
K.M.
Un estudio internacional en el que ha participado el grupo de Genética en Cáncer y Enfermedades Raras del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (IDIS) ha identificado factores genéticos asociados a la fatiga persistente que desarrollan algunos pacientes con cáncer de próstata tras someterse a radioterapia.
Publicado en Nature Communications, el trabajo se centró en investigar los determinantes genéticos de la fatiga física a largo plazo tras la radioterapia en casos de tumores prostáticos.
La investigación identificó factores genéticos asociados a esa fatiga persistente hasta dos años después del tratamiento, proporcionando nuevas perspectivas sobre su base biológica, utilizando para el estudio datos de 1.381 pacientes dentro de la cohorte internacional Requite.
Riesgo casi tres veces mayor
Los resultados apuntan a que una variante en el gen ACTR3, que está implicado en la organización del esqueleto celular, se asocia con un riesgo casi tres veces mayor de desarrollar ese agotamiento tras la radioterapia en hombres que antes no presentaban este síntoma.
"La fatiga relacionada con el cáncer no es una simple sensación de cansancio. Es un agotamiento profundo, desproporcionado a la actividad realizada, que puede durar años y limitar la vida diaria de los pacientes”, explica Miguel Elías Aguado Barrera, primer coautor del estudio.
Uno de los aspectos más llamativos de la investigación es la conexión encontrada entre la fatiga inducida por la radioterapia y la encefalomielitis miálgica, también conocida como síndrome de fatiga crónica. La misma región genética vinculada al cansancio en pacientes oncológicos mostró una correlación estadísticamente significativa con esta enfermedad, lo que sugiere mecanismos biológicos compartidos que hasta ahora permanecían inexplorados.
Seguimiento personalizado
“Estos resultados contribuyen a una mejor comprensión de la fatiga relacionada con el cáncer y apoyan futuros esfuerzos en estratificación de riesgos, seguimiento personalizado y atención al superviviente”, destaca por su parte la investigadora principal del grupo, Ana Vega.
El artículo completo está disponible en https://rdcu.be/flQEx
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