Nuria Palacios, comisaria de la Policía Nacional en la capital gallega: «Santiago es una ciudad segura»

Después de la concentración vecinal celebrada en la tarde del lunes en la Praza Roxa para denunciar «el aumento de la inseguridad» en la zona del Ensanche, en la Comisaría de la capital gallega inciden en que «Santiago es una ciudad segura». No obstante, admiten que este tipo de percepciones son «sensaciones subjetivas». «Si un día hay una pelea en la calle, eso no significa que se repita este tipo de situación a diario. Entendemos la preocupación de los vecinos cuando sucede, pero hay que subrayar que son situaciones que ocurren, pero de forma muy puntual. Son hechos, sin duda, que ocurren, pero ocurren todos los años y en todas las ciudades», señala la comisaria de Santiago, Nuria Palacios.

«Hay que tener en cuenta el papel que juegan las redes sociales, que en ocasiones exageran alguna situación. El hecho de ver las imágenes, por ejemplo, impacta mucho más que si simplemente te dicen que ha habido una pelea. Con la irrupción de las redes sociales, todo se graba, todo se ve, y parece que impacta mucho más, pero son situaciones que siempre han sucedido», indica Javier García, secretario de la Comisaría de Santiago.

Desde la Policía Nacional han mantenido en las últimas semanas reuniones con diferentes asociaciones de la ciudad para abordar situaciones relacionadas con la seguridad ciudadana. Las recientes protestas impulsadas por asociaciones del Ensanche y de Santa Marta han vuelto a poner el foco sobre la percepción de inseguridad en algunas zonas de la ciudad.

Unidades especializadas

La comisaria asegura que existe una interlocución constante con estos colectivos y que todas las demandas trasladadas por los vecinos son analizadas dentro de la estructura policial. Explica que en los últimos meses se han desplegado diversos operativos específicos en las áreas consideradas más sensibles. Estos dispositivos han contado con la participación de unidades especializadas de la Policía Nacional y se han desarrollado en coordinación con la Policía Local, con el objetivo de reforzar la presencia policial y prevenir situaciones conflictivas.

No obstante, Palacios recuerda que la seguridad absoluta es una meta difícil de alcanzar en cualquier entorno urbano. En este sentido, destaca que Santiago presenta unas características particulares derivadas de su condición de capital de Galicia y de la elevada concentración de instituciones públicas, circunstancias que generan una intensa actividad social y un importante volumen de movilizaciones ciudadanas. «La inseguridad cero es muy complicada», incide, al tiempo que se muestra receptiva a las reivindicaciones de las entidades vecinales. «Toda la información que nos llega de los colectivos vecinales o de cualquier particular se canaliza a través de la unidad de Participación Ciudadana», subraya la comisaria.

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